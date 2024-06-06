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Haberler Yaşam Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:27

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 yılı kurban kesim bedelini açıkladı. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran 2024 Pazar günü başlayacak, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü ise sona erecek. 4 gün sürecek olan mübarek bayramda kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan bireyler, kurban kesim bedeli ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL?

Kurban kesme bedeli ne kadar, kaç tl sorusu Kurban Bayramı öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde kurban pazarına çıkacak olan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekleyecek. Peki, Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran 2024 Pazar günü başlayacak, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü ise sona erecek. Toplamda 4 gün sürecek bayram boyunca kurbanlık kesimler gerçekleştirilecek.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL?

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini, yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL?
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