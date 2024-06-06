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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
15:27
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 yılı kurban kesim bedelini açıkladı. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran 2024 Pazar günü başlayacak, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü ise sona erecek. 4 gün sürecek olan mübarek bayramda kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan bireyler, kurban kesim bedeli ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Bu yıl Kurban kesim bedeli 2024 ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı