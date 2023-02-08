Haberler Yaşam Diyarbakır kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Diyarbakır’da kaç bina yıkıldı?

Giriş Tarihi: 08.02.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:41

Diyarbakır kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Diyarbakır’da kaç bina yıkıldı?

Son dakika Diyarbakır'da kaç kişinin deprem sonrası hayatını kaybettiği açıklandı. Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde Diyarbakır ilimiz de oldukça etkilendi. Bölgede kurtarma çalışmaları başlarken, şehirde büyük bir yıkımın olduğu söyleniyor. Bu noktada "Diyarbakır'da ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?" sorusu yanıt arıyor. Kahramanmaraş'a çok yakın olan il, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Peki, Diyarbakır'da kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar