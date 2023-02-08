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Haberler Yaşam Diyarbakır kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Diyarbakır’da kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:41

Diyarbakır kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Diyarbakır’da kaç bina yıkıldı?

Son dakika Diyarbakır'da kaç kişinin deprem sonrası hayatını kaybettiği açıklandı. Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde Diyarbakır ilimiz de oldukça etkilendi. Bölgede kurtarma çalışmaları başlarken, şehirde büyük bir yıkımın olduğu söyleniyor. Bu noktada "Diyarbakır'da ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?" sorusu yanıt arıyor. Kahramanmaraş'a çok yakın olan il, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Peki, Diyarbakır'da kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar

Diyarbakır kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Diyarbakır’da kaç bina yıkıldı?

"Diyarbakır'da kaç kişi öldü, yarılı sayısı kaç?" sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Dün Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası 12 şehir etkilenirken, bu şehirlerarasında Diyarbakır da yer alıyor. Depremdeki kayıplara dair açıklamalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Peki, Diyarbakır'da kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar

Diyarbakır kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Diyarbakır’da kaç bina yıkıldı?

DİYARBAKIR'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALI SAYISI KAÇ?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremin ardından 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

8 Şubat 2023 Çarşamba saat 14.21 itibarıyla güncel veri:

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Diyarbakır kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Diyarbakır’da kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ta depremin merkezinde vefat ve yaralı sayısını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744" dedi.

Diyarbakır kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Diyarbakır’da kaç bina yıkıldı?

7 Şubat 2023 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalara göre Diyarbakır'da 92 ölü 770 yaralı bulunuyor.

Diyarbakır kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Diyarbakır’da kaç bina yıkıldı?
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