Haberler Yaşam Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Diyarbakır müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:42

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Diyarbakır müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kura takviminde deprem bölgesine öncelik verildi. Buna göre, 10 Mart Cuma bugün Diyarbakır arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Diyarbakır'da 3000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Diyarbakır TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 10 Mart 2023 Diyarbakır TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...