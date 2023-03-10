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Haberler Yaşam Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Diyarbakır müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:42

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Diyarbakır müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kura takviminde deprem bölgesine öncelik verildi. Buna göre, 10 Mart Cuma bugün Diyarbakır arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Diyarbakır'da 3000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Diyarbakır TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 10 Mart 2023 Diyarbakır TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Diyarbakır müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenen İlk Evim Arsa etabı için kura çekimi tekrar başladı. TOKİ'nin açıklamasına göre, çekiliş takviminde deprem bölgesine öncelik verildi. Bu kapsamda Diyarbakır kuraları 10 Mart Cuma günü (bugün) gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası Diyarbakır'da 3000 müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenebilecek. Diyarbakır TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Diyarbakır müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişleri, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle durdurulmuştu.

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurasının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiği belirtilmişti.

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Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Diyarbakır müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz." dedi.

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Diyarbakır müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

8-10 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 15 bin 400 müstakil arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

8 Mart 2023: Kilis Merkez 275

8 Mart 2023: Hatay Merkez 275

8 Mart 2023: Elazığ Merkez 1.650

8 Mart 2023: Malatya Merkez 550

8 Mart 2023: Adıyaman Merkez 275

8 Mart 2023: Kahramanmaraş Merkez 275

9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin

9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Diyarbakır müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin

10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin

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