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Diyarbakır’da anne ve babasını katletmişti: Vicdansız evlat tutuklandı!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
20:14
Diyarbakır’da anne ve babasını katletmişti: Vicdansız evlat tutuklandı!
Diyarbakır'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mahsum Ateş, anne ve babasıyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen olayda Ateş, annesi Fener ile babası Necat Ateş'i vurdu. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba da hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Teslim olan Ateş ise tutuklandı.