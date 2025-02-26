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Haberler Yaşam Diyarbakır’da anne ve babasını katletmişti: Vicdansız evlat tutuklandı!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 20:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:14

Diyarbakır’da anne ve babasını katletmişti: Vicdansız evlat tutuklandı!

Diyarbakır'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mahsum Ateş, anne ve babasıyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen olayda Ateş, annesi Fener ile babası Necat Ateş'i vurdu. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba da hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Teslim olan Ateş ise tutuklandı.

DHA
Diyarbakır’da anne ve babasını katletmişti: Vicdansız evlat tutuklandı!

Olay, dün sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mahsum Ateş, evde henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartıştı.

Diyarbakır’da anne ve babasını katletmişti: Vicdansız evlat tutuklandı!

Ateş, yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Diyarbakır’da anne ve babasını katletmişti: Vicdansız evlat tutuklandı!

Yapılan kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır’da anne ve babasını katletmişti: Vicdansız evlat tutuklandı!

Buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mahsum Ateş ise polise teslim oldu.

Diyarbakır’da anne ve babasını katletmişti: Vicdansız evlat tutuklandı!

Fener ve Necat Ateş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kulp ilçe mezarlığında defnedildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsum Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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