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Diyarbakır'daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
17:43
Diyarbakır'daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!
Diyarbakır'da, iki aile arasında husumet nedeniyle çıkan, 33 yaşındaki Ferhat Tangüner'in öldüğü, 1'i polis 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı. Öte yandan Tangüner'in kavgayı gelen telefonla öğrendiği ve eşine kavgayı ayırmaya gittiğini söylediği öğrenildi.