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Haberler Yaşam Diyarbakır'daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 17:43

Diyarbakır'daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!

Diyarbakır'da, iki aile arasında husumet nedeniyle çıkan, 33 yaşındaki Ferhat Tangüner'in öldüğü, 1'i polis 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı. Öte yandan Tangüner'in kavgayı gelen telefonla öğrendiği ve eşine kavgayı ayırmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

DHA
Diyarbakır’daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!

Olay, 8 Nisan'da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14'üncü Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir borç ve istenmeyen evlilik nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır’daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!

Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı. Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Diyarbakır’daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!

Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ferhat Tangüner, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır’daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!

2 çocuk babası Tangüner'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır’daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN GİTMİŞ

Ferhat Tangüner'in Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde 2 yıldır psikolog olarak görev yaptığı, olay günü ise ailesinin Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde olduğu sırada yakınlarının kavga ettiğini gelen telefonla öğrendiği, eşine ise kavgayı ayırmaya gidip geri döneceğini söylediği öğrenildi.