Diyarbakır’daki kavgada 1 kiş ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı: 22 kişi tutuklandı!

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN GİTMİŞ

Ferhat Tangüner'in Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde 2 yıldır psikolog olarak görev yaptığı, olay günü ise ailesinin Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde olduğu sırada yakınlarının kavga ettiğini gelen telefonla öğrendiği, eşine ise kavgayı ayırmaya gidip geri döneceğini söylediği öğrenildi.