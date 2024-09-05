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Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:41

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ NE ZAMAN? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon tarihleri açıklanıyor!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte diziler ekranlara geri dönüyor. Dizilerin yeni sezonları heyecanla beklenirken tarihler bir bir açıklanmaya başladı. Geçtiğimiz sezonun en sevilen dizileri yayın hayatına geri dönüyor. ATV,TRT1,Kanal D, Show TV, Star TV'nin yapımlarının yeni sezonları için bekleyiş sürüyor. Peki diziler ne zaman başlayacak? İşte geçen sezona damga vuran Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri, Gönül Dağı yeni sezon tarihleri

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ NE ZAMAN? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon tarihleri açıklanıyor!

Oyuncularıyla ve hikayeleriyle geçtiğimiz sezonu kasıp kavuran diziler birbirinden iddialı hikayeleri ve yeni oyuncularıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Birbirinden farklı hikayeler ve oyuncularla sezonun dizileri için bekleyiş başladı. İşte dizilerin yeni sezon tarihleri

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ NE ZAMAN? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon tarihleri açıklanıyor!

DİZİLER EYLÜLDE EKRANLARDA!
Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl da haziran ayı itibarıyla televizyon dizileri sezon finali yaptı.
Eylül ayında başlaması beklenen diziler için bir bir açıklamalar gelmeye başladı.Birçok dizi için yeni sezon tarihi netleşti. İşte dizilerin yeni sezon tarihleri:

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DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ NE ZAMAN? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon tarihleri açıklanıyor!

KURULUŞ OSMAN
Geçtiğimiz sezon ATV'nin reyting rekortmeni dizilerden olan Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Sezon finali bölümünde Osman Bey devlet kurma yolundaki tüm hayallerini gerçekleştirmeye başlamış ve ilk adımı olan devlet kurma adamını atar. Yeni sezonda Osman Bey'in kurduğu devletin gidişatı ve akıbeti merak ediliyor. Aynı zamdan Holafira ve Orhan cephesinde yaşanacaklar için seyirciler heyecanla bekliyor. Henüz ATV Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihiyle ilgili bir duyuru yapmadı.

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ NE ZAMAN? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon tarihleri açıklanıyor!

KIZILCIK ŞERBETİ
Geçtiğimiz sezonun drama ve entrika dolu dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti sezon finalinde yaşanan kaos ve aksiyon dolu sahneleriyle adından sıkça söz ettirdi. Sezon finaline Görkem'in balkondan düşüşü damga vururken Giray'ın hayatının iç yüzü de seyircilerde şok etkisi yarattı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 3. Sezonu 13 Eylül Cuma günü yayımlanacak.

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ NE ZAMAN? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon tarihleri açıklanıyor!

YALI ÇAPKINI
Geçtiğimiz sezonun iddialı yapımlarından olan Yalı Çapkı'nın son bölümünde yaşananlardan sonra sosyal medyada Seyran'ın ölüp ölmediği araştırılmıştı. Korhanlar konağında geçtiğimiz sezon bol dram,kaos ve entrika seyirciyi karşıladı. Yeni sezon 13 Eylül Cuma günü başlayacak.

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