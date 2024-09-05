DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ NE ZAMAN? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon tarihleri açıklanıyor!

Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
16:41
Eylül ayının gelmesiyle birlikte diziler ekranlara geri dönüyor. Dizilerin yeni sezonları heyecanla beklenirken tarihler bir bir açıklanmaya başladı. Geçtiğimiz sezonun en sevilen dizileri yayın hayatına geri dönüyor. ATV,TRT1,Kanal D, Show TV, Star TV'nin yapımlarının yeni sezonları için bekleyiş sürüyor. Peki diziler ne zaman başlayacak? İşte geçen sezona damga vuran Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Bahar, İnci Taneleri, Gönül Dağı yeni sezon tarihleri