DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİ NE ZAMAN? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni sezon tarihleri açıklanıyor!

KURULUŞ OSMAN

Geçtiğimiz sezon ATV'nin reyting rekortmeni dizilerden olan Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Sezon finali bölümünde Osman Bey devlet kurma yolundaki tüm hayallerini gerçekleştirmeye başlamış ve ilk adımı olan devlet kurma adamını atar. Yeni sezonda Osman Bey'in kurduğu devletin gidişatı ve akıbeti merak ediliyor. Aynı zamdan Holafira ve Orhan cephesinde yaşanacaklar için seyirciler heyecanla bekliyor. Henüz ATV Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihiyle ilgili bir duyuru yapmadı.