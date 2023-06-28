DNA testiyle gelen 100 milyonluk servet! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Yargıtay'a yapılan itiraz kabul edilirken, bozma kararı sonrası Bu kez de Armağan Şahin'in avukatının ihmali nedeniyle dava açılmamış sayıldı. Armağan Şahin davanın Kırkağaç'ta yeniden görülmesi için hukuki girişimde bulundu.



