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Haberler Yaşam DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman, kaç TL verilecek? Doğuş Otomotiv temettü ödemesi bekleniyor!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:50

DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman, kaç TL verilecek? Doğuş Otomotiv temettü ödemesi bekleniyor!

Doğuş Otomotiv, hisse sahiplerine temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Şirket, KAP üzerinden yaptığı duyuruda, hisse başına brüt 27 TL, net ise 23 TL ödeme yapacağını belirtti. Temettü ödemesini bekleyen yatırımcılar, detayları araştırmaya başladı. Peki, 2025 DOAS temettü ödemeleri ne zaman yapılacak, ödeme miktarı ne kadar olacak, yatırımcılar ne kadar temettü alacak?

DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman, kaç TL verilecek? Doğuş Otomotiv temettü ödemesi bekleniyor!

Doğuş Otomotiv'in temettü takvimi, borsa yatırımcılarının ilgi odağı oldu. DOAS ödemeleri, yatırımcılar için önemli bir konu haline geldi. Şirket, kar payı avans ödemesiyle ilgili kararını KAP üzerinden duyurdu. İşte DOAS temettü ödeme detayları

DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman, kaç TL verilecek? Doğuş Otomotiv temettü ödemesi bekleniyor!

DOAS TEMETTÜ ÖDEMESİ 2025 NE KADAR YATACAK?
DOAS merakla beklenen temettü teklifini KAP'a bildirdi. DOAS pay başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. DOAS'ın temettü verimi son fiyata göre %15,77 olarak gerçekleşti.

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DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman, kaç TL verilecek? Doğuş Otomotiv temettü ödemesi bekleniyor!

DOAS NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?
Temettü ödeme tarihi henüz netleik kazanmadı. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 'kar payı avansı' ödemesine ilişkin yönetim kurulu kararını KAP'a duyurdu.Şirketten KAP'a yapılan duyuru şöyle:

DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman, kaç TL verilecek? Doğuş Otomotiv temettü ödemesi bekleniyor!

Doğuş Otomotiv KAP açıklaması;

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: "Şirketimizin tarafından 2024 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dönem kârının bilançomuzda yer alan geçmiş yıllar kârlarından da ilave alınmak suretiyle, TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 8.200.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2024 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.200.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 6.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif genel kurulun onayına sunulacaktır" denildi.

DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman, kaç TL verilecek? Doğuş Otomotiv temettü ödemesi bekleniyor!
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