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DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman, kaç TL verilecek? Doğuş Otomotiv temettü ödemesi bekleniyor!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:50
DOAS Doğuş Otomotiv temettü ödemesi yattı mı, ne zaman, kaç TL verilecek? Doğuş Otomotiv temettü ödemesi bekleniyor!
Doğuş Otomotiv, hisse sahiplerine temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Şirket, KAP üzerinden yaptığı duyuruda, hisse başına brüt 27 TL, net ise 23 TL ödeme yapacağını belirtti. Temettü ödemesini bekleyen yatırımcılar, detayları araştırmaya başladı. Peki, 2025 DOAS temettü ödemeleri ne zaman yapılacak, ödeme miktarı ne kadar olacak, yatırımcılar ne kadar temettü alacak?