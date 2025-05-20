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DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ! Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yapılacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
11:25
DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ! Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yapılacak, bugün mü?
DOAS temettü ödemeleri hesaplara yatırılmaya hazırlanıyor. Doğuş Otomotiv, 2025 yılına ilişkin temettü dağıtım planını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre, hisse başına net 23,1818181 TL temettü ödemesi yapılacak. Şirketin toplam dağıtacağı kâr payı miktarı ise 8,2 milyar TL olarak açıklandı. Yatırımcıların merakla beklediği ödeme tarihi de belli oldu. KAP bildiriminde "Kesinleşen Nakit Kâr Payı Hak Kullanım Tarihi" net şekilde ifade edildi. Peki, DOAS temettü ödemesi ne zaman yapılacak? İşte tarih ve ayrıntılar...