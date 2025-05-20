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Haberler Yaşam DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ! Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yapılacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:25

DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ! Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yapılacak, bugün mü?

DOAS temettü ödemeleri hesaplara yatırılmaya hazırlanıyor. Doğuş Otomotiv, 2025 yılına ilişkin temettü dağıtım planını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre, hisse başına net 23,1818181 TL temettü ödemesi yapılacak. Şirketin toplam dağıtacağı kâr payı miktarı ise 8,2 milyar TL olarak açıklandı. Yatırımcıların merakla beklediği ödeme tarihi de belli oldu. KAP bildiriminde "Kesinleşen Nakit Kâr Payı Hak Kullanım Tarihi" net şekilde ifade edildi. Peki, DOAS temettü ödemesi ne zaman yapılacak? İşte tarih ve ayrıntılar...

DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ! Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yapılacak, bugün mü?

Doğuş Otomotiv temettü ödeme günü belli oldu. DOAS 2025 yılı temettü ödeme takvimini paylaşarak borsa yatırımcılarının bekleyişini sona erdirdi. KAP'a yapılan açıklamanın ardından ödeme tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman yatar, hangi gün hesaba geçer?

DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ! Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yapılacak, bugün mü?

DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ 2025
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılı temettü ödeme takvimini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Şirket 20 Mayıs günü ödemelerini gerçekleştirecek.

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DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ! Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yapılacak, bugün mü?

DOĞUŞ OTOMOTİV (DOAS) TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

DOAS'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, "Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" 20 Mayıs 2025, "Kayıt Tarihi" 21 Mayıs 2025, "Ödeme Tarihi" ise 22 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Bu doğrultuda temettü ödemeleri 22 Mayıs Perşembe günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ! Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yapılacak, bugün mü?

TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin net karından ödenen bir kâr payıdır. Şirketler genellikle yılda bir veya iki kez temettü öderler. Bu kâr payları, hissedarların yatırımlarından getiri elde etmelerine yardımcı olur

DOAS TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ! Doğuş Otomotiv temettü ödemesi ne zaman yapılacak, bugün mü?

ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.