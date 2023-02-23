DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI: Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, nereden geçiyor, kırıldı mı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası jeologlar Doğu Anadolu fay hattı haritası üzerinden depremin yaşandığı bölgeleri ve bir daha nerede deprem olma riskinin olduğunu gösteriyor. Bu noktada, "Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, kırıldı mı?" sorusu yanıt arıyor. Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş depremi, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinden gerçekleşti. Peki, Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor, kırıldı mı? İşte Doğu Anadolu Fay Hattı haritası