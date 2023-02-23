Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI: Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, nereden geçiyor, kırıldı mı?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:44

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI: Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, nereden geçiyor, kırıldı mı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası jeologlar Doğu Anadolu fay hattı haritası üzerinden depremin yaşandığı bölgeleri ve bir daha nerede deprem olma riskinin olduğunu gösteriyor. Bu noktada, "Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, kırıldı mı?" sorusu yanıt arıyor. Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş depremi, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinden gerçekleşti. Peki, Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor, kırıldı mı? İşte Doğu Anadolu Fay Hattı haritası

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI: Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, nereden geçiyor, kırıldı mı?

Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, nereden geçiyor, kırıldı mı soruları yanıt arıyor. Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler yaşanan depremden etkilenirken, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi gerçekleşti.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI: Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, nereden geçiyor, kırıldı mı?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ENERJİSİNİ BOŞALTTI MI?

Naci Görür yaptığı açıklamada Doğu Anadolu Fay Hattı yaşanan depremler sonrası enerjisini boşalttığını dile getirirken, enerjinin sadece Bingöl'de kaldığını bildirdi. Açıklamalar şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI: Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, nereden geçiyor, kırıldı mı?

"Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana'da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana'da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs ile Bingöl Karlıova'da bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak."

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI: Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, nereden geçiyor, kırıldı mı?

Naci Görür, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı. Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi.

Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır. Uzun dönem büyük depremler meydana gelmeyecektir ama dediğim yerlerde de dikkatli olmamız gerekiyor.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI: Doğu Anadolu fay hattı enerjisini boşalttı mı, nereden geçiyor, kırıldı mı?

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

SON DAKİKA