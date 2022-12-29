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Giriş Tarihi: 29.12.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 08:46

Doğum borçlanmasıyla EYT’li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, ne kadar, kaç gün?

EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, kaç gün soruları yasanın açıklanması ardından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar yasası yaş sınırını ortadan kaldırdı. Prim gün sayısı eksik olan kadın emekli adayları yasadan yararlanabilmek için doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada borçlanma ve yasa şartları ön plana çıkıyor. EYT doğum borçlanması şartları gündemdeki yerini aldı. Peki, doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu? İşte, detaylar…

Doğum borçlanmasıyla EYT’li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, ne kadar, kaç gün?

EYT doğum borçlanması şartları araştırılıyor. Çıkan yasadan yararlanmak isteyen ancak eksik prim sayısı olan vatandaşlar primlerini doldurmak için borçlanma yollarına başvuruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu yaş sınırının ortadan kalkmasıyla çözülürken doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu sorusu yanıt aramaya başladı. Kadınların eksik prim sayılarını toplu ödemelerine imkan sağlayan doğum borçlanması gündemde. Peki, doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu? İşte, yanıtı!

Doğum borçlanmasıyla EYT’li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, ne kadar, kaç gün?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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Doğum borçlanmasıyla EYT’li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, ne kadar, kaç gün?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş sınırı olmaksızın uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Doğum borçlanmasıyla EYT’li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, ne kadar, kaç gün?

BORÇLANMA İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

Yasayla birlikte borçlanma da en önemli konu başlığı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in borçlanma konusunda yaptığı açıklamaya göre yasaların mevcut hali korunacak. Bu borçlanma meselesi 5510 sayılı yasanın 41. maddesi düzenliyor. Mevcut yasada ilgili maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür..."

Doğum borçlanmasıyla EYT’li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, ne kadar, kaç gün?

DOĞUM BORÇLANMASI İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

Yasalarımıza göre sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak staj burada istisna sayılıyor ve staj sonrası yapılan borçlanma işe girişi geriye doğru çekiyor.

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