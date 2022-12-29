Doğum borçlanmasıyla EYT’li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, ne kadar, kaç gün?

EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, kaç gün soruları yasanın açıklanması ardından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar yasası yaş sınırını ortadan kaldırdı. Prim gün sayısı eksik olan kadın emekli adayları yasadan yararlanabilmek için doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada borçlanma ve yasa şartları ön plana çıkıyor. EYT doğum borçlanması şartları gündemdeki yerini aldı. Peki, doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu? İşte, detaylar…