Doğum borçlanmasıyla EYT’li olunur mu? EYT doğum borçlanması nasıl yapılır, ne kadar, kaç gün?

BORÇLANMA İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

Yasayla birlikte borçlanma da en önemli konu başlığı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in borçlanma konusunda yaptığı açıklamaya göre yasaların mevcut hali korunacak. Bu borçlanma meselesi 5510 sayılı yasanın 41. maddesi düzenliyor. Mevcut yasada ilgili maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür..."