Doğum gününde eşini vurdu, 2 kayınbiraderini yaraladı! Şoke eden savunma: Rastgele ateş ettim

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Uğur Cöddü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, Cöddü hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kavgaya karışan cinayet şüphelisinin babası Osman Cöddü, kardeşi Ünal Cöddü ile öldürülen Burcu Cöddü'nün kardeşleri Harun ve Süleyman Şimşek, babası Metin ve annesi Medine Şimşek hakkında da 'Yaralama' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.