Haberler
Yaşam
Doğum gününde eşini vurdu, 2 kayınbiraderini yaraladı! Şoke eden savunma: Rastgele ateş ettim
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
11:53
Doğum gününde eşini vurdu, 2 kayınbiraderini yaraladı! Şoke eden savunma: Rastgele ateş ettim
Adana'da, eşi Burcu Cöddü'yü (32) doğum gününde silahla öldüren ve 2 kayınbiraderini de yaralayan Uğur Cöddü'nün (39), ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı. Cinayet şüphelisi Uğur Cöddü, "Eşimin ailesiyle çıkan arbedede rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Eşimi öldürdüğümü polislerden öğrenince yıkıldım. Çok pişmanım" dedi.