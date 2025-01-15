DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı için çocuk ve doğum yardımlarına dair müjdeleri Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda paylaştı. Erdoğan, "2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik ve bu kapsamda pek çok yeni projeyi hayata geçireceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu. Peki, 1., 2. ve 3. çocuk doğum yardımı 2025 yılında ne kadar olacak, başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte, doğum ve çocuk yardımları ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...