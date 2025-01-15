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DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
21:57
DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen "Aile Yılı Tanıtım Programı" çerçevesinde, doğum yapan annelere ve ailelere sunulan destek ödemeleri yeniden düzenlendi. 2025 yılı itibarıyla doğum yardımları ve aile destekleri kapsamlı bir şekilde güncellenerek artırıldı. Peki, 2025 yılı itibarıyla Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?