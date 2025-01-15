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Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:57 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 21:57

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen "Aile Yılı Tanıtım Programı" çerçevesinde, doğum yapan annelere ve ailelere sunulan destek ödemeleri yeniden düzenlendi. 2025 yılı itibarıyla doğum yardımları ve aile destekleri kapsamlı bir şekilde güncellenerek artırıldı. Peki, 2025 yılı itibarıyla Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı için çocuk ve doğum yardımlarına dair müjdeleri Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda paylaştı. Erdoğan, "2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik ve bu kapsamda pek çok yeni projeyi hayata geçireceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu. Peki, 1., 2. ve 3. çocuk doğum yardımı 2025 yılında ne kadar olacak, başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte, doğum ve çocuk yardımları ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMLARI ARTTIRILDI!
1 Ocak 2025'ten itibaren doğan çocuklar için geçerli olan doğum yardımı, çocukların 5 yaşına kadar ailelere verilmeye devam edecek. Ebeveynler, ilk çocukları için tek seferlik bir ödeme alırken, ikinci ve sonraki çocukları için her ay düzenli bir ödeme alacaklardır.

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DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU 2025?

İlk çocuk için yapılan tek seferlik doğum yardımı 5 bin TL olarak belirlendi. Bu tutar, doğum gerçekleştikten sonra tek seferlik ödenecek
İkinci çocuk için aylık ödeme 1.500 TL olarak artırılmıştır.
Üçüncü çocuk ve sonrasındaki çocuklar için ise her ay 5 bin TL ödeme yapılacaktır.

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

ÇOCUK YARDIMI KAÇ YAŞA KADAR VERİLECEK?
Çocuk yardımı, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam eder.

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

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