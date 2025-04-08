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Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 11:02

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2025 Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek?

Doğum yardımı başvuru ekranı son dakika erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Yapılacak ödemeler, ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 1.500 TL, üçüncü ve üzeri çocuklar için ise 5.000 TL olacak şekilde belirlendi. Bu yardımlar, her ay annelerin hesaplarına yatırılacak. Peki; Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 1., 2. ve 3. çocuk yardımı başvuru ekranı ve tüm detaylar.

VEFA YILMAZ ÖZKUL
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2025 Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek?

Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan Salı itibarıyla başladı.1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklara yapılacak destek ödemesinde ikiden fazla çocuğu olan aileler 60 ay boyunca ödeme alabilecek. Aileler konuyla ilgili gelişmeleri takip ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını duyurdu. Peki; doğum ve çocuk yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 1., 2. ve 3. çocuk yardımı e-Devlet başvuru ekranı...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2025 Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

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DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2025 Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek?

1 OCAK İTİBARIYLA ÇOCUK SAHİBİ OLAN AİLELER YARARLANACAK
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2025 Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek?

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2025 Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek.

DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ