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DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2025 Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
11:02
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2025 Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek?
Doğum yardımı başvuru ekranı son dakika erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Yapılacak ödemeler, ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 1.500 TL, üçüncü ve üzeri çocuklar için ise 5.000 TL olacak şekilde belirlendi. Bu yardımlar, her ay annelerin hesaplarına yatırılacak. Peki; Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 1., 2. ve 3. çocuk yardımı başvuru ekranı ve tüm detaylar.