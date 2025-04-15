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Giriş Tarihi: 15.04.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 15:15

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI (e-Devlet): 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, doğum oranlarını artırmak ve genç nüfusun azalmasına karşı önlem almak amacıyla hazırlanan doğum yardımı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda başlatılan doğum yardımı başvurularının artık e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabileceğini açıklarken bu yeni düzenlemeyle ailelerin desteklenmesi ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi hedeflendiğini vurguladı. Peki, 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla doğum yardımı desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, çocuk başına aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Yardımdan yararlanmak için gerekli şartlar belli olurken başvuru detayları ise gündemdeki yerini aldı. Peki, 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı yönetmeliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, e-Devlet ve Bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak.

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DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

Doğum yardımı uygulamasına başvurular e-Devlet üzerinden alınabildiği gibi e-Devlet'ten yapamayanlar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine de yapabilir. Başvurular, doğumun yapıldığı ilçe nüfus müdürlüğünde çocuğun "Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS)" kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" doldurulması ve imzalanması ardından iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

DOĞUM YARDIMI ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Doğum yardımı desteğinden yararlanabilmek için, anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye sınırları içinde ikamet etmesi şarttır. Bu yardım, ikinci ve daha sonraki çocuklar için, çocuğun beş yaşını tamamlayacağı aya kadar devam eder.

İlk çocuk için doğum yardımı başvurusu, doğum tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır. İkinci ve sonraki çocuklar için ise bu başvuru süresi, çocuğun beş yaşını dolduracağı aya kadar uzatılmıştır.

Yönetmelik çerçevesinde sağlanan doğum yardımı ödemeleri, hiçbir şekilde haczedilemez. Yardımdan haksız yere faydalanmak amacıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin, aldıkları ödemeleri yasal faiziyle birlikte iade etmeleri gerekecektir. Ayrıca, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılır.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI e-Devlet: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
Yayımlanan yönetmeliğe göre; 01.01.2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.