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DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI (e-Devlet): 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
15:15
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI (e-Devlet): 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?
2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, doğum oranlarını artırmak ve genç nüfusun azalmasına karşı önlem almak amacıyla hazırlanan doğum yardımı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda başlatılan doğum yardımı başvurularının artık e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabileceğini açıklarken bu yeni düzenlemeyle ailelerin desteklenmesi ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi hedeflendiğini vurguladı. Peki, 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?