DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI (e-Devlet): 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

DOĞUM YARDIMI ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Doğum yardımı desteğinden yararlanabilmek için, anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye sınırları içinde ikamet etmesi şarttır. Bu yardım, ikinci ve daha sonraki çocuklar için, çocuğun beş yaşını tamamlayacağı aya kadar devam eder.

İlk çocuk için doğum yardımı başvurusu, doğum tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır. İkinci ve sonraki çocuklar için ise bu başvuru süresi, çocuğun beş yaşını dolduracağı aya kadar uzatılmıştır.

Yönetmelik çerçevesinde sağlanan doğum yardımı ödemeleri, hiçbir şekilde haczedilemez. Yardımdan haksız yere faydalanmak amacıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin, aldıkları ödemeleri yasal faiziyle birlikte iade etmeleri gerekecektir. Ayrıca, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılır.