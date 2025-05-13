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Haberler Yaşam DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MAYIS 2025: 1,2,3. çocuğa doğum yardımı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:26

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MAYIS 2025: 1,2,3. çocuğa doğum yardımı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok kolaylık sağlanmaya devam ediyor. Aile yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocuk yardımı ödemelerini duyurmuştu. Yapılan duyuruyla birlikte Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri için başvurular devam ediyor. Peki, Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2025 Mayıs doğum (çocuk) yardımı sorgulama!

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MAYIS 2025: 1,2,3. çocuğa doğum yardımı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?

Doğum yardımı ödemeleri için ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Bir çocuk için tek seferlik 5000 TL, ikinci çocuk için 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 bin TL hesaplara ödeme yapılacak. İlk başvuruda bulunana anne adayları "Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Mayıs doğum (çocuk) yardımı sorgulama!

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MAYIS 2025: 1,2,3. çocuğa doğum yardımı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?

DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.

Ödemelerin herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacağını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

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DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MAYIS 2025: 1,2,3. çocuğa doğum yardımı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?

"Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti."

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MAYIS 2025: 1,2,3. çocuğa doğum yardımı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayı içerisinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ancak ödeme takvimi henüz yayınlanmadı. Konuyla ilgili bakanlıktan resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MAYIS 2025: 1,2,3. çocuğa doğum yardımı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla doğum yardımı başvurusu ve güncel destek tutarları hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır.

İkinci çocuk için: 60 ay boyunca (5 yıl) aylık 1500 TL ödeme yapılacaktır.

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacaktır.