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DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MAYIS 2025: 1,2,3. çocuğa doğum yardımı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:26
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MAYIS 2025: 1,2,3. çocuğa doğum yardımı ödemesi yattı mı, hangi tarihte yatacak?
2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok kolaylık sağlanmaya devam ediyor. Aile yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocuk yardımı ödemelerini duyurmuştu. Yapılan duyuruyla birlikte Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri için başvurular devam ediyor. Peki, Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2025 Mayıs doğum (çocuk) yardımı sorgulama!