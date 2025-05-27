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DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ilk ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:17
DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ilk ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ''Aile Yılı'' kapsamında doğum yardımı başvuruları devam ederken, ilk başvurular için de ödeme takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Uluslararası Aile Forumu'nda duyurduğu ödeme tarihi sonarsı başvuruda bulunan kişiler "Doğum yardımı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, bugün hesaplara geçer mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...