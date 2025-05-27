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Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:17

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ilk ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ''Aile Yılı'' kapsamında doğum yardımı başvuruları devam ederken, ilk başvurular için de ödeme takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Uluslararası Aile Forumu'nda duyurduğu ödeme tarihi sonarsı başvuruda bulunan kişiler "Doğum yardımı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, bugün hesaplara geçer mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ilk ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Doğu yardımı ödeme takvimi netleşti. Başvuruları devam eden yardım ödeneğinde takvime göre ilk başvurular için ödemeler hesaplara geçmeye başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerin yararlanacağı çocuk yardımının ilk ödemeleri 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Peki, Doğum yardımı ödemesi yattı mı, nereden va nasıl sorgulanır? İşte, detaylar...

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ilk ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI İLK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Doğum yardımı ödemeleri Mayıs ayında toplu olarak yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

Buna göre; doğum yardımı ilk ödemeleri 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

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DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ilk ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Aile Yılı kabul edilen 2025 yılı için Bakanlık tarafından hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında; 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek yapılacak.

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ilk ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ilk ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI

  • 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için gündemde olan doğum yardımından faydalanabilmek adına:
  • Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.
  • Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabilir.
  • Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.
  • Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.
  • Başvuruda anne, baba ve yardım için başvurulacak çocukla birlikte varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgilere ihtiyaç duyuluyor.