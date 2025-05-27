DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ilk ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Doğu yardımı ödeme takvimi netleşti. Başvuruları devam eden yardım ödeneğinde takvime göre ilk başvurular için ödemeler hesaplara geçmeye başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerin yararlanacağı çocuk yardımının ilk ödemeleri 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Peki, Doğum yardımı ödemesi yattı mı, nereden va nasıl sorgulanır? İşte, detaylar...