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Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 15:55

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 || Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğum yardımı (çocuk parası) ne zaman yatacak?

Doğum yardımı için ödeme tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ''Aile Yılı'' dolayısıyla hayata geçirilen proje için başvurular devam ederken, gözler ilk başvurular için ödeme tarihlerine çevrildi. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Uluslararası Aile Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Doğum yardımı (çocuk parası) ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 || Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğum yardımı çocuk parası ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan milyonların beklediği haberi verdi: Çocuk yardımı ödemelerinin yapılacağı tarih netleşti. 1 Ocak 2025 itibarıyla dünyaya gelen çocuklar için doğum parası ödemeleri yapılacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuş ve başvurular alınmaya başlanmıştı. Peki, Doğum yardımı (çocuk parası) ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, ödeme takvimi!

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 || Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğum yardımı çocuk parası ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU!

Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise doğum yardımı ödeme tarihi açıkladı. Erdoğan, 2025 yılı doğum yardımı ödemelerinin 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü hesaplara yatacak.

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DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 || Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğum yardımı çocuk parası ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Aile Yılı kabul edilen 2025 yılı için Bakanlık tarafından hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında; 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek yapılacak.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 || Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğum yardımı çocuk parası ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI

  • 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için gündemde olan doğum yardımından faydalanabilmek adına:
  • Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.
  • Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabilir.
  • Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.
  • Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.
  • Başvuruda anne, baba ve yardım için başvurulacak çocukla birlikte varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgilere ihtiyaç duyuluyor.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 || Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğum yardımı çocuk parası ne zaman yatacak?