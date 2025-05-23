DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 || Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğum yardımı (çocuk parası) ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Aile Yılı kabul edilen 2025 yılı için Bakanlık tarafından hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında; 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek yapılacak.