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DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 || Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğum yardımı (çocuk parası) ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
15:55
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 || Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğum yardımı (çocuk parası) ne zaman yatacak?
Doğum yardımı için ödeme tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ''Aile Yılı'' dolayısıyla hayata geçirilen proje için başvurular devam ederken, gözler ilk başvurular için ödeme tarihlerine çevrildi. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Uluslararası Aile Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Doğum yardımı (çocuk parası) ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...