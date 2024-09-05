DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: DOAS temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

DOAS TEMETTÜ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HESABA GEÇER?

DOAS'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü dağıtım tarihi ise 2 Eylül 2024 olarak belirlenirken, ödemeler 4 Eylül 2024'te hesaplarda olacak. DOAS temettü ödemesinin 4 Eylül Çarşamba günü öğleden sonra hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.