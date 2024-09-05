Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
15:22
DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: DOAS temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?
Doğuş Otomotiv hisse sahibi yatırımcılara temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada eylül ayı içerisinde hisse başı brüt 10 TL, net 9 TL ödeme yapacağını duyurdu. Ödemeyi bekleyen yatırımcılar detayları araştırmaya başladı. Peki, 2024 DOAS temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL temettü verecek?