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Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 15:22

DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: DOAS temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

Doğuş Otomotiv hisse sahibi yatırımcılara temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada eylül ayı içerisinde hisse başı brüt 10 TL, net 9 TL ödeme yapacağını duyurdu. Ödemeyi bekleyen yatırımcılar detayları araştırmaya başladı. Peki, 2024 DOAS temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL temettü verecek?

DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: DOAS temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

Doğuş Otomotiv temettü takvimi yatırımcıların gündemine geldi. Borsa yatırımcılarını yakından ilgilendiren temettü takvimi içerisinde DOAS ödemeleri dikkat çekiyor. Şirket kar payı avans ödemesine ilişkin kararını KAP'a bildirdi. İşte DOAS temettü ödeme detayları

DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: DOAS temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

DOAS NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. dün 'kar payı avansı' ödemesine ilişkin yönetim kurulu kararını KAP'a duyurdu. Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024. Şirketten KAP'a yapılan duyuru şöyle:

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DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: DOAS temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

''Şirketimizin, 28.08.2024 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolide finansal tablolarda görüleceği üzere 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde oluşan ara dönem kârından SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedeflere uygun pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından; 16.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda gündemin 7. maddesi ile Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, elde edilen ara dönem kârından 2.200.000.000 TL kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilmiştir.''

DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: DOAS temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

DOAS TEMETTÜ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HESABA GEÇER?
DOAS'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü dağıtım tarihi ise 2 Eylül 2024 olarak belirlenirken, ödemeler 4 Eylül 2024'te hesaplarda olacak. DOAS temettü ödemesinin 4 Eylül Çarşamba günü öğleden sonra hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2024: DOAS temettü ödemeleri ne zaman, ne kadar ödenecek?

1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

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