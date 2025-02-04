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Giriş Tarihi: 04.02.2025 20:36 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:36

Doktor Bülent Cihantimur’a ameliyat olup felç kalan kadın yaşadıklarını anlattı: “Ömür boyu pillere mahkum kaldım”

Doktor Bülen Cihantimur'un oğlu ehliyetsiz bir şekilde araç kullanarak bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Yaşanan bu olay hala tazeyken Cihantimur ailesinin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Bülent Cihantimur'a kalça büyütme ameliyatı olup ardından felç kaldığını iddia eden kadın yaşadıklarını anlattı. "Bir katil tutsaydım bana bu kadar zarar vermezdi."

İHA
Doktor Bülent Cihantimur’a ameliyat olup felç kalan kadın yaşadıklarını anlattı: Ömür boyu pillere mahkum kaldım

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de Doktor Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu T.C., seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Doktor Bülent Cihantimur’a ameliyat olup felç kalan kadın yaşadıklarını anlattı: Ömür boyu pillere mahkum kaldım

Kazanın ardından anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmıştı. ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkan anne ve oğulun Türkiye'ye iadesine ilişkin dava sürerken, baba Bülent Cihantimur hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Doktor Bülent Cihantimur’a ameliyat olup felç kalan kadın yaşadıklarını anlattı: Ömür boyu pillere mahkum kaldım

ANLAŞMAYA VARAMADILAR

İstanbul Şişli'de bulunan hastaneden 27 yaşındaki Z.T., Doktor Bülent Cihantimur tarafından 2022'de kalça büyütme operasyonu sonrası felç kaldığını iddia etti. Z.T.'nin Aralık 2024'te Bülent Cihantimur ile uzlaşmaya gitmek için Arabuluculuk Merkezi'ne başvurduğu ancak tarafların müzakereler sonucunda Tüketici Dava Şartı Arabuluculuk kapsamında-Eser Sözleşmesinden (Ayıplı Hizmetten) Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat hususunda anlaşmaya varamadıkları öğrenildi.

Doktor Bülent Cihantimur’a ameliyat olup felç kalan kadın yaşadıklarını anlattı: Ömür boyu pillere mahkum kaldım

"SİLİKONU ÇIKARDIKTAN SONRA BENİ HASTANEDEN ATTILAR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Z.T., "2022 yılında 10 bin dolar karşılığında Bülent Cihantimur'un yanında kalça büyütme operasyonuyla ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan önce tüm tetkikler yapıldı. Daha önce bir sağlık problemim yoktu. Gözlerimi açtım iki bacağımı hissetmiyorum. Ölümcül ağrılar içerisindeydim. Bunun sebebini bilmiyordum daha sonradan öğrendim tamamen doktor hatası. Bülent Cihantimur'un hatası.

Doktor Bülent Cihantimur’a ameliyat olup felç kalan kadın yaşadıklarını anlattı: Ömür boyu pillere mahkum kaldım

Deri altına koyulması gereken silikon kas altına koyulduğu için iki bacağımda da ağır siyatik hasarından kaynaklı felç geçirdim. 15 gün Cihantimur'un hastanesinde yattım. Daha sonra benim kalçamdaki silikonu çıkardılar. Çünkü hastane raporlarında silikonları takmaya devam edersem hayatımın sonuna kadar felçli bir şekilde hayatıma devam edecektim. Silikonu çıkardıktan sonra beni hastaneden attılar. Hastanede yattığım sürede hukuka aykırı bir şekilde ben ilaçların ve narkozun etkisindeyken evrak imzalattılar. Bu evrak Bülent Cihantimur'dan şikayetçi olmamam, onun adını hiçbir yerde geçirmeyeceğime dair ve hiçbir mahkemeye başvurmamam içinmiş" dedi.

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