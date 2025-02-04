Doktor Bülent Cihantimur’a ameliyat olup felç kalan kadın yaşadıklarını anlattı: “Ömür boyu pillere mahkum kaldım”

Deri altına koyulması gereken silikon kas altına koyulduğu için iki bacağımda da ağır siyatik hasarından kaynaklı felç geçirdim. 15 gün Cihantimur'un hastanesinde yattım. Daha sonra benim kalçamdaki silikonu çıkardılar. Çünkü hastane raporlarında silikonları takmaya devam edersem hayatımın sonuna kadar felçli bir şekilde hayatıma devam edecektim. Silikonu çıkardıktan sonra beni hastaneden attılar. Hastanede yattığım sürede hukuka aykırı bir şekilde ben ilaçların ve narkozun etkisindeyken evrak imzalattılar. Bu evrak Bülent Cihantimur'dan şikayetçi olmamam, onun adını hiçbir yerde geçirmeyeceğime dair ve hiçbir mahkemeye başvurmamam içinmiş" dedi.



