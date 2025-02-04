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Doktor Bülent Cihantimur’a ameliyat olup felç kalan kadın yaşadıklarını anlattı: “Ömür boyu pillere mahkum kaldım”
Giriş Tarihi: 04.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
20:36
Doktor Bülent Cihantimur’a ameliyat olup felç kalan kadın yaşadıklarını anlattı: “Ömür boyu pillere mahkum kaldım”
Doktor Bülen Cihantimur'un oğlu ehliyetsiz bir şekilde araç kullanarak bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Yaşanan bu olay hala tazeyken Cihantimur ailesinin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Bülent Cihantimur'a kalça büyütme ameliyatı olup ardından felç kaldığını iddia eden kadın yaşadıklarını anlattı. "Bir katil tutsaydım bana bu kadar zarar vermezdi."