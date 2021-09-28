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Haberler Yaşam Doktor çiftten şok karar! Altın kavgası çıkmıştı!
Giriş Tarihi: 28.09.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:11

Doktor çiftten şok karar! Altın kavgası çıkmıştı!

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir olay yaşandı. Yeni evlenen doktor çiftin yakınları altın paylaşımı yüzünden kapıştı. Yaşanan olay sonrası genç çift şok bir karar aldı. İşte haberin detayları

Doktor çiftten şok karar! Altın kavgası çıkmıştı!

DOKTOR ÇİFTTEN ŞOK KARAR!

Akıllara durgunluk veren olay 25 Eylül'de 1 Nolu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in aileleri, 11 Eylül'de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi.

Doktor çiftten şok karar! Altın kavgası çıkmıştı!

ALTIN KAVGASI ÇIKMIŞTI!

Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı.

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Doktor çiftten şok karar! Altın kavgası çıkmıştı!

ALTIN KAVGASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan Basri Bulut ise polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Doktor çiftten şok karar! Altın kavgası çıkmıştı!

Emniyetteki sorgusunda, "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doktor çiftten şok karar! Altın kavgası çıkmıştı!

Gelin Burcu Bulut Keleş, eşinin ailesinin takıları istemesi üzerine tartışma çıktığını söyledi. Boşanmak için avukat aracılığıyla işlemlere başladığını belirten Burcu Bulut Keleş, "Eşimle evlenme aşamasında olduğumuz zaman zarfında ve evlendikten sonra da eşimin ailesinin bize karışması nedeniyle tartışmalarımız başladı. Eşimin ailesi, giyim tarzıma, örf ve adetlerime karışmaya başladı. Evlendikten sonra da düğünde takılan altınları bizden istediler. Altınları vermek istemedim.

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