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Haberler Yaşam Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler
Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 14:29

Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler

İstanbul Maltepe'de aracıyla seyir halindeki taksici Ali Zeki Sadıkoğlu (54) iddiaya göre önüne araç çıkınca yavaşladı ancak onun arkasındaki araç duramayıp ona çarptı. Sadıkoğlu araçtan inip kaza yeri fotoğrafı çekmeye çalışınca arkadaki araçtan inen ve doktor olduğu öğrenilen Fatih Ç. (44) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yere düşen Sadıkoğlu hastaneye kaldırıldı. 2 ay süren yaşam savaşını kaybeden Sadıkoğlu Çarşamba günü toprağa verildi. Şüpheli Doktor Fatih Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde ben vurmadım kazayla düştü. Olay yerinde kalp masajı yapıp müdahale ettim dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler

Maltepe Aydıntepe Mahallesinde 12 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Taksici Ali Zeki Sadıkoğlu ile doktor Fatih Ç. araçlarıyla peş peşe seyrediyorlardı. İddiaya göre taksici Sadıkoğlu önüne bir araç çıkınca frene bastı ancak arkadan gelen Fatih Ç. duramadı ve taksiye çarptı.

Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler

Maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerinde taksici ile doktor arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre taksici kaza fotoğrafı çekmek isteyince tartışma alevlendi. Yaşanan arbedede yere düşen taksici Ali Zeki Sadıkoğlu kafasını çarptı ağır yaralandı.

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Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler

Görseldeki: Ali Zeki Sadıkoğlu

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Sadıkoğlu 2 ay süren yoğun bakım tedavisinde hayatta kalmayı başaramadı. 13 Mayıs günü hayatını kaybetti. Yaralama olayından kasten öldürme suçuna dönen olayla ilgili şüpheli doktor Fatih Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler

"AYAĞI TAKILDI DÜŞTÜ"

Emniyetteki ilk beyanında "Ayağı takıldı arbede sırasında yere düştü, ben de olay yerinde kalp masajı yapıp müdahale ettim" diyen Fatih Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler

Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde taksici Ali Zeki Sadıkoğlu'nun aldığı bir darbe ile sırt üstü yere düştüğü anlar görülüyor.