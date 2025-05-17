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Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler
Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
14:29
Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler
İstanbul Maltepe'de aracıyla seyir halindeki taksici Ali Zeki Sadıkoğlu (54) iddiaya göre önüne araç çıkınca yavaşladı ancak onun arkasındaki araç duramayıp ona çarptı. Sadıkoğlu araçtan inip kaza yeri fotoğrafı çekmeye çalışınca arkadaki araçtan inen ve doktor olduğu öğrenilen Fatih Ç. (44) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yere düşen Sadıkoğlu hastaneye kaldırıldı. 2 ay süren yaşam savaşını kaybeden Sadıkoğlu Çarşamba günü toprağa verildi. Şüpheli Doktor Fatih Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde ben vurmadım kazayla düştü. Olay yerinde kalp masajı yapıp müdahale ettim dediği öne sürüldü.