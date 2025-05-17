Doktor-taksici kavgası cinayetle bitti! Emniyetteki ifadesinde pişkin sözler

Maltepe Aydıntepe Mahallesinde 12 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Taksici Ali Zeki Sadıkoğlu ile doktor Fatih Ç. araçlarıyla peş peşe seyrediyorlardı. İddiaya göre taksici Sadıkoğlu önüne bir araç çıkınca frene bastı ancak arkadan gelen Fatih Ç. duramadı ve taksiye çarptı.