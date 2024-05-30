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Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:48

Doktor yumruk attı meslektaşı tekmeledi: Yanlış iğne iddiası

Dehşet veren olay Muğla'da yaşandı… Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Yılmaz Yıldırım kendisiyle ilgilenilmediği ve soğuk algınlığı şikayetiyle gitmesine rağmen kas gevşetici iğne yazıldığı iddiasıyla çıkan tartışmada darbedildiğini ileri sürüp, doktor Y.B. ile acil serviste görevli kadın doktor G.N. hakkında şikayette bulundu. Doktorlar da Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Olay hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde Doktor. Y.B.'nin yumruk attığı Yılmaz'ın yere düştüğü, meslektaşı G.N.'nin ise yerdeyken tekmelediği görüldü.

DHA
Doktor yumruk attı meslektaşı tekmeledi: Yanlış iğne iddiası

Muayeneye gittiği doktorların kendisine saldırdığını iddia etti. Olay Muğla Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Yılmaz Yıldırım ile muayene için geldiği acil serviste görevli doktor Y.B. arasında kendisiyle ilgilenilmediği ve soğuk algınlığı şikayetiyle gitmesine rağmen kas gevşetici iğne yazdığı iddiasıyla tartışma çıktı.

Doktor yumruk attı meslektaşı tekmeledi: Yanlış iğne iddiası

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yıldırım, olay sonrası doktor Y.B. ile acil serviste görevli kadın doktor G.N.'nin kendisini darbettiği gerekçesiyle darp raporu alıp, polise 'kasten yaralama' suçundan şikayetçi oldu. Darp raporu alan iki doktor da Yılmaz hakkında şikayette bulundu.

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Doktor yumruk attı meslektaşı tekmeledi: Yanlış iğne iddiası

Olaya ilişkin Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma, Sağlık Müdürlüğü ise inceleme başlattı. Olay anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde doktor Y.B.'ın yumruk attığı Yılmaz'ın yere düştüğü, doktor G.N.'nin ise yerdeyken tekmelediği anlar yer aldı.

Doktor yumruk attı meslektaşı tekmeledi: Yanlış iğne iddiası

"SEN BANA İŞİMİ Mİ ÖĞRETECEKSİN?"
Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği acil serviste muayene için sıra alıp, beklemeye başladığını belirten Yıldırım, "Sıra numaram yanmasına rağmen benden önce 4-5 hastayı içeri aldılar. Görevlilere rastgele mi yoksa sıra numarasıyla mı hasta aldıklarını sordum. İsmimi sorduktan sonra içeriye aldılar. Doktor Y.B., 'Hanımefendiye artistlik mi yaptın?' diye sordu. 'Yanlış mı anlaşıldım?' diye sordum. İğne yazıp, dinlenmemi söyledi. Umursamadığını anladım. Hemşeriye ne iğnesi yazdığını sordum. Kas gevşetici, ağrı kesici olduğunu öğrenince hemşireye şikayetimin soğuk algınlığı olduğunu söyledim. Doktora yönlendirdi. Doktora durumu anlattım. 'Sen bana işimi mi öğreteceksin? A'dan Z'ye ilacın maddelerini sayayım mı? Zaten işin acil değil, bir de burada seninle uğraşıyoruz' dedi. 'Devletin hastanesi, acil olup olmadığı sana mı kaldı? Beni hemşire yönlendirdi, artistlik yapmana gerek yok' deyince kafa atmak istedi, kendimi geri çektim, attığı kafa değmedi.

Doktor yumruk attı meslektaşı tekmeledi: Yanlış iğne iddiası

Bunun üzerine yumruk atmaya başladı. Birden fazla yumruk başıma ve yüzüme isabet etti. Yere düştüm. Yerde tekmelendim. Tekmeler sırtıma, başıma, kulağıma isabet etti. Kendimi korumak için kafamı iki elimle kapattım ve 'İmdat' diye bağırdım.

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