Doktor yumruk attı meslektaşı tekmeledi: Yanlış iğne iddiası

"SEN BANA İŞİMİ Mİ ÖĞRETECEKSİN?"

Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği acil serviste muayene için sıra alıp, beklemeye başladığını belirten Yıldırım, "Sıra numaram yanmasına rağmen benden önce 4-5 hastayı içeri aldılar. Görevlilere rastgele mi yoksa sıra numarasıyla mı hasta aldıklarını sordum. İsmimi sorduktan sonra içeriye aldılar. Doktor Y.B., 'Hanımefendiye artistlik mi yaptın?' diye sordu. 'Yanlış mı anlaşıldım?' diye sordum. İğne yazıp, dinlenmemi söyledi. Umursamadığını anladım. Hemşeriye ne iğnesi yazdığını sordum. Kas gevşetici, ağrı kesici olduğunu öğrenince hemşireye şikayetimin soğuk algınlığı olduğunu söyledim. Doktora yönlendirdi. Doktora durumu anlattım. 'Sen bana işimi mi öğreteceksin? A'dan Z'ye ilacın maddelerini sayayım mı? Zaten işin acil değil, bir de burada seninle uğraşıyoruz' dedi. 'Devletin hastanesi, acil olup olmadığı sana mı kaldı? Beni hemşire yönlendirdi, artistlik yapmana gerek yok' deyince kafa atmak istedi, kendimi geri çektim, attığı kafa değmedi.