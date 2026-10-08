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Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız
Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 13:01
Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız
Tüm dünyada yayımlanan bir televizyon programıyla tanınan Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi ağızları açık bırakıyor. 23 yaşında tam 300 kiloya ulaşan ve doktorunun "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" demesiyle bıçak altına yatan genç kadın, azmiyle 200'ün üzerinde kilo verdi. Şimdilerde bir sosyal medya fenomenine dönüşen Amber'ın yeni halini görenler onu tanımakta zorlanıyor.