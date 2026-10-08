Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Aşırı kiloları yüzünden hayatı adeta bir zindana dönüşen, evden çıkamayan ve aynalara küsen pek çok insan var. Ancak ABD'de yaşayan Fas asıllı Amerikalı Amber Rachdi'nin hikayesi, bu umutsuzluğu paramparça eden gerçek bir mucize.