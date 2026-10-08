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Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 13:01

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Tüm dünyada yayımlanan bir televizyon programıyla tanınan Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi ağızları açık bırakıyor. 23 yaşında tam 300 kiloya ulaşan ve doktorunun "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" demesiyle bıçak altına yatan genç kadın, azmiyle 200'ün üzerinde kilo verdi. Şimdilerde bir sosyal medya fenomenine dönüşen Amber'ın yeni halini görenler onu tanımakta zorlanıyor.

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Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Aşırı kiloları yüzünden hayatı adeta bir zindana dönüşen, evden çıkamayan ve aynalara küsen pek çok insan var. Ancak ABD'de yaşayan Fas asıllı Amerikalı Amber Rachdi'nin hikayesi, bu umutsuzluğu paramparça eden gerçek bir mucize.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Dr. Younan Nowrazadan'ın programına katılan Amber Rachdi, yeni görüntüsüyle dünyada gündem oldu.

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Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Sevgilisiyle aynı yatağa sığamayacak hale gelen Amber, doktorların "öleceksin" sözleri sonrası soluğu adeta bu televizyon programında aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Yaşadığı zorluklara rağmen Amber yemek yeme dürtüsüne karşı koyamıyordu.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Fas-Amerikan kökenli olan Amber Rachdi, 22 Haziran 1990'da Oregon, Troutdale'de doğdu.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Beş yaşından bu yana aşırı kilolu olan genç kadın 30 dakikadan fazla ayakta duramaz hale geldi.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Genç kadın günde dört öğün yemek ve bolca şeker yiyordu. Yedikçe daha da mutsuz oluyordu.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

23 yaşındayken ağırlığı 660 lb'ye (yaklaşık 299,37 kilogram) ulaştı.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Dr Younan'ın bakımına giren herkes, hayatlarında büyük değişiklikler yapmak zorundadır. Bu, yaşamlarında yeni bir başlangıç yapabilmeleri için kendilerini yemek saplantılarından uzaklaştırmayı içerir.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Kendini "iğrenç" olarak tanımlayan Amber, bu süreçte anksiyete atakları geçirdi ve yiyecekleri bir destek mekanizması olarak kullandı.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Yine de, Dr Younan Nowzaradan'ın yardımıyla bir değişiklik yapmaya kararlıydı. Mide baypas ameliyatı geçirdikten sonra 377 lb (Yaklaşık 171 kg) kaybetti ve daha önce yapamadığı şeyleri yapabildiğini görünce güvenini yeniden kazandı.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Rachdi, 2015 yılında programın 3. sezonunda 660 libre ağırlığından sonra 400 libreden fazla kaybetti ve adeta yeniden doğdu.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Amber sosyal medyada televizyon programının devamı olan "şimdi ne yapıyorlar?" konseptli programa katılmayacağını çünkü tekrar televizyona çıkmak istemediğini ifade etti. Ancak son halini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

2016'da Amber ve bu süreçte yanından asla ayrılmayan sevgilisi Rowdy ilişkilerini kestiler ama iyi arkadaş olarak kaldılar.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Amber şimdi Instagram hesabında 487 binden fazla takipçisi olan bir fenomen.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Son halini sosyal medya hesaplarında paylaşan genç kız, aşırı kilosu yüzünden hayatı mahvolan kişiler için ilham oluyor.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Dr. Nowzaradan normalde böyle bir şey yapmasa da Amber ile gurur duyduğundan vücudundaki sarkıkları operasyonla almaya ikna oldu.

Doktorlar öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Genç kadının son haline inanamayacaksınız

Şimdilerde deri operasyonları ve yeni hayatından kareler paylaşan ünlü fenomen ağızları açık bırakıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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