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Giriş Tarihi: 08.12.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 08:53

Doktoru odaya kitleyip dakikalarca su ısıtıcısı ile darbetmişti: İbretlik ceza aldı!

İstanbul Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde geçtiğimiz ekim ayında akıl almaz bir olay gerçekleşti. Hastanenin çocuk yoğun bakım bölümünde görev yapan doktor Ayşe Aşık, tedavi gören bir çocuğun annesi Fatma Erdem Söyleyen tarafından odasına kilitlenerek rehin alınarak makas ve su ısıtıcısı ile dakikalarca darp edildi. Gözaltına alınan saldırgan önce adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Korkunç anlara ait kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Başsavcılık soruşturmayı tamamladı. İstenen rekor ceza ise haberin detaylarında...

ARZU KAYA
Doktoru odaya kitleyip dakikalarca su ısıtıcısı ile darbetmişti: İbretlik ceza aldı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, hasta yakını Fatma Erdem Söyleyen, doktor Ayşe Aşık'ın odasına girdi. "Çocuğumun kolu kırık, bunun hesabını kim verecek, bunun sorumlusu sensin" diyerek kapıyı kilitleyen Söyleyen, yanında getirdiği makasla doktoru darp etmeye başladı.

Doktoru odaya kitleyip dakikalarca su ısıtıcısı ile darbetmişti: İbretlik ceza aldı!

KAPIYI KİLİTLEDİ, MAKASLA DARP ETTİ!

O süreçte oda kilitli olduğundan içeriye kimse giremedi. Su ısıtıcısı ile doktoru darp etmeye devam eden saldırgan, "Seni öldüreceğim" diyerek tehditler de savurdu. Arbede esnasında cebinde bulunan anahtarı çıkarabilen doktor Aşık, 7 dakika sonra odadan çıkmayı başarabildi.

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Doktoru odaya kitleyip dakikalarca su ısıtıcısı ile darbetmişti: İbretlik ceza aldı!

SALDIRGAN SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Hastane çalışanları verdikleri ifadesinde sesler duymaları üzerine olay yerine gittiklerini, kilitli olması nedeniyle kapıyı açamadıklarını ancak odanın perdesinin açıldığı anda hasta yakınının doktora makasla saldırdığını gördüklerini söyledi. Saldırgan ise suçlamaları kabul etti.

Doktoru odaya kitleyip dakikalarca su ısıtıcısı ile darbetmişti: İbretlik ceza aldı!

MAKAS VE SU ISITICISI SİLAH SAYILDI

Mağdur doktorun raporunda ise, yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde olduğu belirtildi. Savcılık, şüphelinin oğlunun hastalığını konuşmak için doktorun odasına girdiği ve oğlunun rahatsızlığı nedeniyle doktoru sorumlu tuttuğunu belirtti.

Doktoru odaya kitleyip dakikalarca su ısıtıcısı ile darbetmişti: İbretlik ceza aldı!

Makas ve su ısıtıcısının silahtan sayıldığını kaydeden savcılık, şüphelinin odayı kilitlemesiyle mağdur doktoru hürriyetinden yoksun bıraktığını ifade etti. "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten Yaralama", "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak silahla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 16 yıl 9 aya kadar hapsini istedi.

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