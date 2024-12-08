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Doktoru odaya kitleyip dakikalarca su ısıtıcısı ile darbetmişti: İbretlik ceza aldı!
Giriş Tarihi: 08.12.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
08:53
Doktoru odaya kitleyip dakikalarca su ısıtıcısı ile darbetmişti: İbretlik ceza aldı!
İstanbul Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde geçtiğimiz ekim ayında akıl almaz bir olay gerçekleşti. Hastanenin çocuk yoğun bakım bölümünde görev yapan doktor Ayşe Aşık, tedavi gören bir çocuğun annesi Fatma Erdem Söyleyen tarafından odasına kilitlenerek rehin alınarak makas ve su ısıtıcısı ile dakikalarca darp edildi. Gözaltına alınan saldırgan önce adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Korkunç anlara ait kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Başsavcılık soruşturmayı tamamladı. İstenen rekor ceza ise haberin detaylarında...