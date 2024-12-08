Doktoru odaya kitleyip dakikalarca su ısıtıcısı ile darbetmişti: İbretlik ceza aldı!

KAPIYI KİLİTLEDİ, MAKASLA DARP ETTİ!



O süreçte oda kilitli olduğundan içeriye kimse giremedi. Su ısıtıcısı ile doktoru darp etmeye devam eden saldırgan, "Seni öldüreceğim" diyerek tehditler de savurdu. Arbede esnasında cebinde bulunan anahtarı çıkarabilen doktor Aşık, 7 dakika sonra odadan çıkmayı başarabildi.