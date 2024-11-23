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Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:49

Dolandırıcılardan “Sevgililer Günü” tuzağı: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Akılalmaz dolandırıcılık Ankara'da meydana geldi. Sosyal medyada "Sevgililer Günü chip para / hediye çeki kampanyası" ve "14 Şubat şans çarkı çevirin kazanın" gibi sahte reklamlarla vatandaşları milyonlarca lira dolandırdılar. Yapılan operasyonlarda 25 kişi yakalandı. İşte detaylar…

ÖMER ÇETİN
Dolandırıcılardan Sevgililer Günü tuzağı: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Sevgililer Günü kampanyası" adı altında sahte reklamlarla vatandaşları dolandıran bir çeteyi çökertti.

Dolandırıcılardan Sevgililer Günü tuzağı: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Şüpheliler, "14 Şubat şans çarkı" ve "hediye çeki kampanyası" gibi cazip reklamlarla mağdurları sahte banka sitelerine yönlendirdi.

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Dolandırıcılardan Sevgililer Günü tuzağı: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Bu siteler üzerinden ele geçirilen kart bilgileriyle mağdurların internet bankacılığı hesaplarına giren çete üyeleri, kredi çekip parayı kripto varlık hesaplarına aktardı.

Dolandırıcılardan Sevgililer Günü tuzağı: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Dolandırıcılık sonucu milyonlarca liralık zarar meydana geldi, 10 kişi mağdur oldu.

Dolandırıcılardan Sevgililer Günü tuzağı: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

14 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Ankara merkezli operasyon, Çorum, Malatya, İzmir, Muğla, Gaziantep ve 6 diğer ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital materyallerde dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin delillere ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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