Dolandırıcılardan “Sevgililer Günü” tuzağı: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

14 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Ankara merkezli operasyon, Çorum, Malatya, İzmir, Muğla, Gaziantep ve 6 diğer ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital materyallerde dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin delillere ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.