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Dolandırıcılardan “Sevgililer Günü” tuzağı: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!
Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
10:49
Dolandırıcılardan “Sevgililer Günü” tuzağı: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!
Akılalmaz dolandırıcılık Ankara'da meydana geldi. Sosyal medyada "Sevgililer Günü chip para / hediye çeki kampanyası" ve "14 Şubat şans çarkı çevirin kazanın" gibi sahte reklamlarla vatandaşları milyonlarca lira dolandırdılar. Yapılan operasyonlarda 25 kişi yakalandı. İşte detaylar…