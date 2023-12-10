Dolandırıcılardan yeni yöntem! 108 milyonluk vurgun: "Hakkında Şikayetler Var"

Instagram hesabının paylaşıldığı ve diğer insanların bunu gördüğü söyleniyor. Şikayeti kaldırmaları öneriliyor ve bunun için bir link paylaşılıyor. Siteye giren kişi kullanıcı hesabı ve parolasını girdiğin andan itibaren hesap dolandırıcıların ele geçiyor.