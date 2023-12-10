Dolandırıcılardan yeni yöntem! 108 milyonluk vurgun: "Hakkında Şikayetler Var"

Dolandırıcılar, sosyal medya hesapları üzerinden yeni dolandırıcılık yöntemleri üzerinde çalışıyor. Hırsızlar, varlıklı kişilerin sosyal medya hesaplarına 'Hakkında Şikayetler Var' mesajıyla gönderdikleri link sayesinde hesapları çalıyor ardından da arkadaş listesindeki kişilere mesaj atarak borç para istiyor. Dolandırıcılar bu yöntemle 17 kişiyi mağdur ederken 108 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Ankara Siber polisinin 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonun da yakalanan 16 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.