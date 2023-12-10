Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dolandırıcılardan yeni yöntem! 108 milyonluk vurgun: "Hakkında Şikayetler Var"
Giriş Tarihi: 10.12.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 06:50

Dolandırıcılardan yeni yöntem! 108 milyonluk vurgun: "Hakkında Şikayetler Var"

Dolandırıcılar, sosyal medya hesapları üzerinden yeni dolandırıcılık yöntemleri üzerinde çalışıyor. Hırsızlar, varlıklı kişilerin sosyal medya hesaplarına 'Hakkında Şikayetler Var' mesajıyla gönderdikleri link sayesinde hesapları çalıyor ardından da arkadaş listesindeki kişilere mesaj atarak borç para istiyor. Dolandırıcılar bu yöntemle 17 kişiyi mağdur ederken 108 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Ankara Siber polisinin 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonun da yakalanan 16 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN
Dolandırıcılardan yeni yöntem! 108 milyonluk vurgun: Hakkında Şikayetler Var

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık faaliyetinde bulunan şebeke tespit etti. Dolandırıcıların phishing (oltalama) saldırıları ile sosyal medya kullanıcılarını hedef seçildiğini belirledi. Siber polisinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda; 17 kişinin mağdur olduğu ve 893 bin Türk lirası dolandırdıkları tespit etti.

Dolandırıcılardan yeni yöntem! 108 milyonluk vurgun: Hakkında Şikayetler Var

SİBER DOLANDIRICILARDAN 108 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ankara Siber polisi, Ankara merkezli Batman, Van, Siirt, Mersin, İzmir, İstanbul, Hatay olmak üzere 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Ekiplerin banka hesaplarını incelemesi sonucunda dolandırıcılıktan 108 milyon Türk lirası kazanç sağladıklarını tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 şüpheli hakkında adli kontrol ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dolandırıcılardan yeni yöntem! 108 milyonluk vurgun: Hakkında Şikayetler Var

DOLANDIRICILARIN İNSTAGRAM OYUNU

İnstagram üzerinden yaşanan bir başka dolandırıcılık türü ortaya çıkıt. Kullanıcılara haklarında kötü içerikli şikayetler olduğu, sosyal medyada yayıldığı yönünde mesaj atılıyor. Söz konusu dolandırıcılıkta, hedef seçilen sosyal medya kullanıcısına hakkında şikayet olduğuna dair sahte bir ekran görüntüsü gönderiliyor.

Dolandırıcılardan yeni yöntem! 108 milyonluk vurgun: Hakkında Şikayetler Var

Instagram hesabının paylaşıldığı ve diğer insanların bunu gördüğü söyleniyor. Şikayeti kaldırmaları öneriliyor ve bunun için bir link paylaşılıyor. Siteye giren kişi kullanıcı hesabı ve parolasını girdiğin andan itibaren hesap dolandırıcıların ele geçiyor.

Dolandırıcılardan yeni yöntem! 108 milyonluk vurgun: Hakkında Şikayetler Var

BORÇ PARA İSTENİYOR

Sosyal medya hesapları ele geçiren dolandırıcılar, hesap kullanıcının listesinde bulunan kişilere mesaj atmaya başladıkları görüldü. Kendilerine dönüş yapan kişilerden borç para adı altında para istedikleri inanan kişilere ise; 3'üncü kişilere ait IBAN paylaşımı yaparak paraları aldıkları belirlendi. Dolandırıcılar aldıkları paraları kripto yatırarak izini kaybettikleri tespit edildi.

SON DAKİKA