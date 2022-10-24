DSİ 157 sürekli işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 17 farklı kadroda 157 sürekli işçi alımı yapacak. Alıma ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı. Akabinde DSİ işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte, İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı…