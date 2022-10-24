DSİ işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 157 sürekli işçi alınacak. Başvuru yapmak isteyen binlerce aday, ''DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte, İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru ekranı ile kadro ve branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…