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Haberler Yaşam DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, nasıl yapılır? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 09:31

DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, nasıl yapılır? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları!

DSİ işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 157 sürekli işçi alınacak. Başvuru yapmak isteyen binlerce aday, ''DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte, İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru ekranı ile kadro ve branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…

DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, nasıl yapılır? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları!

DSİ 157 sürekli işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 17 farklı kadroda 157 sürekli işçi alımı yapacak. Alıma ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı. Akabinde DSİ işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte, İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı…

DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, nasıl yapılır? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları!

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacak. DSİ, alınacak 157 sürekli işçiyi 26 bölge müdürlüğünde görevlendirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, sürekli işçi alımına ilişkin talep Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık kamu iş ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün orada kalacak. Alıma ilişkin detaylar ilanda belirtilecek.

Başvurular, ilanın yayım tarihi olan 24 Ekim 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 4 gün içerisinde yani 28 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

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DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, nasıl yapılır? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları!

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Aralarında usta, sondaj işçisi, kompresör operatörünün de bulunduğu 18 alanda istihdam edilecek sürekli işçi adayları, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya kurumun internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, nasıl yapılır? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları!

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ 157 sürekli işçi alımı için adaylarda aranılan genel şartlar şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yerine getşrmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

En az İlkokul mezunu olmak,

İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibarıyla en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak),

Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Alım yapılacka meslekte ilgili sertifkaya ve bilgiye sahip olmak.

DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, nasıl yapılır? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları!

DSİ İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Operatör 17
Şoför (Ağır vasıta) 5
Bakımcı Yağcı 9
Ambar İşçisi
Usta 59
Akaryakıtçı
Sondaj işçisi 39
Kompresör Operatörü 19
Vinç operatörü 1
Laborant
Laborant Yardımcısı 2
Topoğraf 1
Hidrolog 2
Aşçı
Aşçı Yardımcısı
Teknisyen 3
Bekçi

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