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Haberler Yaşam DSİ personel alımı başvuru ekranı 2022: İŞKUR ile Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 09:37

DSİ personel alımı başvuru ekranı 2022: İŞKUR ile Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 17 farklı kadroya toplam 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanırken DSİ işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başvurular internet üzerinden gerçekleşecek olup adayların gerekli başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Peki, DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte İŞKUR ile 2022 DSİ işçi alımı başvuru ekranı ve alım yapılacak kadrolar…

DSİ personel alımı başvuru ekranı 2022: İŞKUR ile Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

DSİ işçi alımı başvuruları, tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 17 farklı kadroda 157 sürekli işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak başvurularda kadro branş dağılımı belli olurken her aday, bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Alımlarda KPSS şartı ise aranmıyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri'nde çalışmak isteyen adaylar soruyor: DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte, İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili tüm merak edilenler

DSİ personel alımı başvuru ekranı 2022: İŞKUR ile Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacak. DSİ, alınacak 157 sürekli işçiyi 26 bölge müdürlüğünde görevlendirecek.

DSİ 157 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı.

KPSS şartı olmadan, en az ilkokul mezunu işçi alımı için başvurular, 24-28 Ekim tarihleri arasında İŞKUR'dan gerçekleştirilecek.

Başvuru yapmak isteyen adayların genel başvuru şartlarını taşımaları gerekecek ve başvuru süresi dolduktan sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

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DSİ personel alımı başvuru ekranı 2022: İŞKUR ile Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ işçi alımına başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapması gerekmektedir.

Buradan sisteme giriş yapan adaylar, "İşyeri Unvanı" kısmınına "DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazarak mevcut ilanları inceleyebilir. İŞKUR giriş işlemi e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ personel alımı başvuru ekranı 2022: İŞKUR ile Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

DSİ personel alımı başvuru ekranı 2022: İŞKUR ile Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

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