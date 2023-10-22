Düğün çekimini ayılar bastı: Damat ile gelin araba koştu!

Ayrıca tepelere yağan kar da fotoğraflarımıza ayrı bir renk kattı. Havanın yağışlı ve soğuk olmasına rağmen gelin damatlarımız burayı oldukça tercih ediyor. Fotoğraf çekimi esnasında 4 ayıyla karşılaştık. Nemrut'un en büyük güzelliklerinden birisi de onlardı.