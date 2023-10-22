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Haberler Yaşam Düğün çekimini ayılar bastı: Damat ile gelin araba koştu!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 15:03

Düğün çekimini ayılar bastı: Damat ile gelin araba koştu!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan ayılar, dış çekim için bölgeye gelen gelin ve damada korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Düğün çekimini ayılar bastı: Damat ile gelin araba koştu!

Nemrut Krater Gölü, sonbaharın vermiş olduğu güzellikle beraber son günlerde gelin ve damatların uğrak noktası oldu. Ağaçların oluşturduğu renk cümbüşüyle fotoğraf çektiren Öznur ve Yüksel çifti, çekimlerini tamamlamaya yakın Nemrut'ta yaşayan 4 ayının geldiğini görünce arabalarına koştu.

Düğün çekimini ayılar bastı: Damat ile gelin araba koştu!

Vatandaşlar ayıları korna sesiyle uzaklaştırmaya çalışırken, o korkulu anlar cep telefonlarına da yansıdı.

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Düğün çekimini ayılar bastı: Damat ile gelin araba koştu!

Ortaya komik görüntülerin de çıktığı fotoğraf çekimi esnasında korkudan arabalara sığındıklarını söyleyen fotoğraf sanatçısı Ejder Bakırhan, "Sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen Nemrut'ta gelin damatlarımızı fotoğraflamaya başladık. Tabii güzel bir ambiyans var.

Düğün çekimini ayılar bastı: Damat ile gelin araba koştu!

Ayrıca tepelere yağan kar da fotoğraflarımıza ayrı bir renk kattı. Havanın yağışlı ve soğuk olmasına rağmen gelin damatlarımız burayı oldukça tercih ediyor. Fotoğraf çekimi esnasında 4 ayıyla karşılaştık. Nemrut'un en büyük güzelliklerinden birisi de onlardı.

Düğün çekimini ayılar bastı: Damat ile gelin araba koştu!

Gelin damadımız çok korktu ama onların da ayıları görmeleri çok hoşlarına gitti.

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