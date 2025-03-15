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Haberler Yaşam Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 15:19

Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?

Komedi türündeki yerli yapım bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek. Düğün Dernek konusu ve oyuncuları ile gündemde. 2013 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı filmde geçtiğimiz gün vefat eden Şinasi Yurtsever de var. Peki; Düğün Dernek filmi nerede çekildi?

Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?

Düğün Dernek konusu ve oyuncuları bu akşam filmi izleyeceklerin araştırmalarına konu oldu. Çekimleri birkaç farklı şehirde gerçekleşen yapım izleyenlerden tam not alıyor. Peki; Düğün Dernek filmi nerede çekildi

Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?

DÜĞÜN DERNEK KONUSU

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir!

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Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?

Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer!

Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Zerrin Sümer - Şengül Teyze
Jelena Bolic - Marika
Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)
Kemal İnci - İshak (İsmail'in abisi)

Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.