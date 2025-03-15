Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?

DÜĞÜN DERNEK KONUSU

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir!