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Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
15:19
Düğün Dernek konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede çekildi, ne zaman?
Komedi türündeki yerli yapım bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek. Düğün Dernek konusu ve oyuncuları ile gündemde. 2013 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı filmde geçtiğimiz gün vefat eden Şinasi Yurtsever de var. Peki; Düğün Dernek filmi nerede çekildi?