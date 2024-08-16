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Giriş Tarihi: 16.08.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:15

Dumanları ve külleri birçok ülkeye ulaştı! Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

3.300 metre yüksekliğiyle dikkat çeken Etna Yanardağı, son haftalarda artan volkanik hareketliliğe dün akşam bir yenisini ekledi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamaya göre, yanardağ akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyet sona erdi. Dönem dönem meydana gelen patlamalar nedeniyle duman ve külleri farklı bölgelere de aktarılan Peki, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Dumanları ve külleri birçok ülkeye ulaştı! Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı'nda son günlerde görülen volkanik hareketliliğe bir yenisi eklendi. Yeniden lav ve kül püskürten yanardağ birbirinden çarpıcı görüntülere yol açtı.Lavların sebep olduğu kül ve dumanlar bitçok ülkeye ulaştı. Etna Dağı popüler bir turizm merkezidir ve sık sık meydana gelen patlamaları ve çarpıcı volkanik manzaralarıyla bilinen Etna Yanardağı nerede hangi ükede?

Dumanları ve külleri birçok ülkeye ulaştı! Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

ETNA YANARDAĞI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Etna Yanardağı, İtalya'nın Sicilya adasının doğu kıyısında yer almaktadır. Dünyadaki en aktif volkanlardan biridir ve deniz seviyesinden yaklaşık 3.329 metre yüksekliktedir. Volkan, Messina ve Catania şehirleri arasında yer alır ve yamaçları Metropolitan City of Catania'ya kadar uzanır. Etna Dağı popüler bir turizm merkezidir ve sık sık meydana gelen patlamaları ve çarpıcı volkanik manzaralarıyla bilinir.

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Dumanları ve külleri birçok ülkeye ulaştı! Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

ETNA YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ !

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü küller, yaklaşık 9 buçuk kilometre yüksekliğe ulaştı. Yanardağın yoğun bir şekilde gökyüzüne kül püskürtmesi, kül bulutlarıyla kaplanmasından dolayı hava ulaşımını da sekteye uğrattı. Yanardağ yakınındaki uçuşlar iptal edildi. yetkililer tarafında yapılan açıklamada havalimanı uçak pistinin yakınlarına kül düşmesi sebebiyle tahribat yaşandığı bildirildi.

Dumanları ve külleri birçok ülkeye ulaştı! Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Etna Yanardağı, son olarak 4 Ağustos'ta kül ve lav püskürtmüştü. Son volkanik faaliyet, temmuz ayından beri altıncı volkanik patlama oldu.

Dumanları ve külleri birçok ülkeye ulaştı! Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Yanardağ Nasıl Oluşur?

Yanardağ oluşumu tamamıyla magmayla ilgilidir. Magma yerin içinde hamur kıvamında veya sıvı halde bulunan uçucu gazlarla doymuş durumundaki eriyik türüdür. Magma aslında ergimiş haldeki kayaçlar bütünüdür. Yeryüzüne ulaşarak yanardağlardan püsküren bu magmaya lav denmektedir.

Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta erimiş olan bu kayalar dünyanın iç tabakalarında yer almaktadır. Yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı doğru fışkırması sonucunda da yanardağ bir diğer ismiyle volkanik dağ oluşmaktadır. Bu oluşum sonucunda bir coğrafi şekil meydana gelmektedir.

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