Dumanları ve külleri birçok ülkeye ulaştı! Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı'nda son günlerde görülen volkanik hareketliliğe bir yenisi eklendi. Yeniden lav ve kül püskürten yanardağ birbirinden çarpıcı görüntülere yol açtı.Lavların sebep olduğu kül ve dumanlar bitçok ülkeye ulaştı. Etna Dağı popüler bir turizm merkezidir ve sık sık meydana gelen patlamaları ve çarpıcı volkanik manzaralarıyla bilinen Etna Yanardağı nerede hangi ükede?