Giriş Tarihi: 16.08.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
15:15
Dumanları ve külleri birçok ülkeye ulaştı! Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?
3.300 metre yüksekliğiyle dikkat çeken Etna Yanardağı, son haftalarda artan volkanik hareketliliğe dün akşam bir yenisini ekledi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamaya göre, yanardağ akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyet sona erdi. Dönem dönem meydana gelen patlamalar nedeniyle duman ve külleri farklı bölgelere de aktarılan Peki, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?