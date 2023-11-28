Haberler Yaşam Dünya bu kareyi konuşuyor: 81 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!

Giriş Tarihi: 28.11.2023 19:27

Dünya bu kareyi konuşuyor: 81 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tüyleri diken diken etti! ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan bir adam, ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaya karar verdi. Büyükannesi ve büyükbabasının yeni evli olduğu yıllara ait bir fotoğrafı hesabında paylaştı. Fakat adamın arkadaşlarından birinin yaptığı yorumla birlikte fotoğrafta daha önce fark edilmemiş, kan donduran bir detay ortaya çıktı. 1942 yılında çekilmiş olduğu belirtilen kare kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı ve tartışmaya neden oldu.