Video Dünya İngiltere'de tüyler ürperten olay! "Evdeki hayaletler benimle konuştu" | Video
İngiltere'de tüyler ürperten olay!

İngiltere'de tüyler ürperten olay! "Evdeki hayaletler benimle konuştu" | Video

28.08.2022 | 11:24

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İngiltere'de bir 'hayaletli' eve giren YouTuber, korkunç odaların görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Evin kesinlikle hayaletli olduğunu iddia eden adam, evdeki hayaletlerin kendisiyle konuştuğunu ve bir şeyler sorduğunu söyledi.

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