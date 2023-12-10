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Haberler Yaşam Dünya ÇAKOP III. Sempozyumu: Ortada bir eli çocukların üzerinde olan canavar var! Tek amaç aileyi korumak!
Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 11:24

Dünya ÇAKOP III. Sempozyumu: Ortada bir eli çocukların üzerinde olan canavar var! Tek amaç aileyi korumak!

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya ÇAKOP III Sempozyumu Üsküdar'da başladı. Başkan Zuhal Öztürk, "Bizlerin tek amacı çocuk ve aile korumak, mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır. Özellikle son yıllarda medya ve digitalleşme çocuk ve gençlerde feda edilen benlik, kimlik bozuklukları, cinsel kimlik kargaşasına yol açmaktadır" ifadelerini kullandı. Uzman Doktor Lütfiye Söğütlü ise cinsel kimlikten yakınmanın son 10 yılda yükselişte olduğunu sosyal mecralarda, "kendimi nasıl keserim" başlıklı içeriklerin kolaylıkla bulunduğunu ve gençlere asla erişemeyecekleri bir güzellik algısının pompalandığını söyledi. Söğütlü tüm bunlar karşısında ise ailelerin çaresiz olduğunu belirtti.

MUSTAFA BAKIRHAN
Dünya ÇAKOP III. Sempozyumu: Ortada bir eli çocukların üzerinde olan canavar var! Tek amaç aileyi korumak!

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya ÇAKOP III Sempozyumu Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl çocuk ve gençlerde digital bağımlığın kimlik gelişimine etkisi başlığını kendisine konu olarak belirleyen sempozyumun ilk gününde bir birinden değerli isimler konuşma gerçekleştirdi. Sempozyumun açılışına Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu Zuhal Öztürk, sempozyuma destek veren İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile çok sayıda davetli katıldı.

Dünya ÇAKOP III. Sempozyumu: Ortada bir eli çocukların üzerinde olan canavar var! Tek amaç aileyi korumak!

TEK AMAÇ AİLEYİ KORUMAK

Sempozyumun açılışında konuşan Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk, "Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu, 62 tane sivil toplum kuruluşundan oluşmaktadır. Bizlerin tek amacı çocuk ve aile korumak, mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır. Özellikle son yıllarda medya ve digitalleşme çocuk ve gençlerde feda edilen benlik, kimlik bozuklukları, cinsel kimlik kargaşasına yol açmaktadır. Dünya ÇAKOP, bu gelişmeleri bir çok boyutuyla ele alıp, değerlendirmesini yapmaktadır. Aile kurumunun ve ahlaki değerlerin irşadı bağlamımdaki küresel sosyolojik durum bu meselenin iki ayrı şekilde değerlendirilmesiyle ortaya çıkan kargaşanın anlaşılabileceğini umuyoruz" dedi.

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Dünya ÇAKOP III. Sempozyumu: Ortada bir eli çocukların üzerinde olan canavar var! Tek amaç aileyi korumak!

"ORTADA BİR ELİ ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE OLAN CANAVAR VAR"
Sempozyumda söz alan konuşmacı Dr. Mustafa Merter, "Art arda meydana gelen değişimler hakkında tefekkür ettiğimde hedefin aile kurumu ve aile ötesinde insanlık olduğunu gördüm. Dertlerinin insanlığı yeniden yaratmak olduğunu saklamadan söylüyorlar. Bu açıdan baktığımızda projenin ne kadar geniş kapsamlı olduğunu anlıyoruz. Bunları açıklamaya çalıştığımızda hemen komple teorisi olduğunu söylüyorlar. Ama her şey açık ortada. Ortada bir eli çocuklarımın başında olan bir eli digital medya platformları üzerinden içerikler yapan bir eli hukuk ve politikada olan bir canavar var" dedi.

Dünya ÇAKOP III. Sempozyumu: Ortada bir eli çocukların üzerinde olan canavar var! Tek amaç aileyi korumak!

"CİNSEL KİMLİKTEN YAKINMA SON 10 YILDA YÜKSELİŞE GEÇTİ"

Digitalleşmenin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi üzerine konuşan Uzman Doktor Lütfiye Söğütlü, "Cinsel kimliğinden yakınma cinsiyet disforisi dediğimiz kavram bireyin biyolojik cinsiyetinden şiddetli ve süreklilik arz eden düzeyde rahatsızlık duyması olarak karakterize ediliyor.Tipik olarak, erken çocukluk döneminde başlayıp, ergenlik döneminde daha da şiddetlenen bu bozukluğun yaklaşık %70 düzeliyor.

Dünya ÇAKOP III. Sempozyumu: Ortada bir eli çocukların üzerinde olan canavar var! Tek amaç aileyi korumak!

Tarihte, nüfusun küçük bölümünde görülen bu durum, daha çok erkek çocuklarını etkilemiş. 2012 yılından önceki bilimsel literatürde, yaşları 11-20 arasındaki kızların cinsiyet disforisi geliştirdiğine dair herhangi bir veri yok. Cinsiyet disforisi son 10 yılda yükselişe geçmiş durumda. Batı dünyası da kendini "transgender" olarak tanımlayan ve cinsiyet disforisi olduğunu iddia eden ergenlerin artışının farkında. Tip tarihinde ilk kez trans-kimlikle özdeşleşen, biyolojik cinsiyeti kız olanlar çoğunluğu oluşturuyor" dedi.

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