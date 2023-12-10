Dünya ÇAKOP III. Sempozyumu: Ortada bir eli çocukların üzerinde olan canavar var! Tek amaç aileyi korumak!

"ORTADA BİR ELİ ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE OLAN CANAVAR VAR"

Sempozyumda söz alan konuşmacı Dr. Mustafa Merter, "Art arda meydana gelen değişimler hakkında tefekkür ettiğimde hedefin aile kurumu ve aile ötesinde insanlık olduğunu gördüm. Dertlerinin insanlığı yeniden yaratmak olduğunu saklamadan söylüyorlar. Bu açıdan baktığımızda projenin ne kadar geniş kapsamlı olduğunu anlıyoruz. Bunları açıklamaya çalıştığımızda hemen komple teorisi olduğunu söylüyorlar. Ama her şey açık ortada. Ortada bir eli çocuklarımın başında olan bir eli digital medya platformları üzerinden içerikler yapan bir eli hukuk ve politikada olan bir canavar var" dedi.