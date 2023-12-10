Dünya ÇAKOP III. Sempozyumu: Ortada bir eli çocukların üzerinde olan canavar var! Tek amaç aileyi korumak!

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya ÇAKOP III Sempozyumu Üsküdar'da başladı. Başkan Zuhal Öztürk, "Bizlerin tek amacı çocuk ve aile korumak, mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır. Özellikle son yıllarda medya ve digitalleşme çocuk ve gençlerde feda edilen benlik, kimlik bozuklukları, cinsel kimlik kargaşasına yol açmaktadır" ifadelerini kullandı. Uzman Doktor Lütfiye Söğütlü ise cinsel kimlikten yakınmanın son 10 yılda yükselişte olduğunu sosyal mecralarda, "kendimi nasıl keserim" başlıklı içeriklerin kolaylıkla bulunduğunu ve gençlere asla erişemeyecekleri bir güzellik algısının pompalandığını söyledi. Söğütlü tüm bunlar karşısında ise ailelerin çaresiz olduğunu belirtti.