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DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü anlamı ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
12:59
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü anlamı ve önemi nedir?
14 Mayıs dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Yalnızca ülkemizde değil Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'na (IFAP) üye ülkelerde de çiftçilerin emeğini görünür kılmak ve onlara duyulan saygıyı göstermek adına her yıl 14 Mayıs'ta düzenlenen etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?