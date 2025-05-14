DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü anlamı ve önemi nedir?

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mayıs tarihi, 1984 yılında Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından "Dünya Çiftçiler Günü" olarak ilan edilmiştir. IFAP, 1946 yılında kurulmuş ve dünya genelinde çiftçilerin haklarını savunmayı amaçlayan bir federasyondur. Türkiye de bu federasyonun üyelerinden biridir.

Bu özel günün 14 Mayıs olarak seçilmesinin nedeni, Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı ile tarım kuruluşlarının da bu tarihte çeşitli etkinlikler düzenlemesi ve tarihsel olarak çiftçi temsiliyetinin güçlendirilmesiyle ilgili olmasıdır.