Dünya Diyetisyenler Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor! 6 Haziran Diyetisyenler günü mesajları

DÜNYA DİYETİSYENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bugün diyetisyenler günüymüş… Onlar nezdinde başta yoldaşlarım olmak üzere bu yola gönül veren tüm diyetisyen kardeşlerimin gününü kutlarım.

Beslenme ve diyet programları topluma değil kişiye özel olmalı. Bunu düzenleyen diyetisyenlerdir. Diyetisyenler Günü'müz kutlu olsun.