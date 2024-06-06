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Dünya Diyetisyenler Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor! 6 Haziran Diyetisyenler günü mesajları
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:20
Dünya Diyetisyenler Günü mesajları ve sözleri 6 Haziran tarihinde gündeme geldi. Diyetisyenler günü her yıl Diyetisyenlik mesleğinin önemini ortaya koymak, bu alanda çalışanları takdir ve tebrik ederek onurlandırmak için kutlanmaktadır. Bu özel gün 1986 yılından beri kutlanmaktadır. İşte, 6 Haziran Diyetisyenler günü mesajları ve sözleri!