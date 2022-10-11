Haberler Yaşam Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri 2022: Dünya Kız Çocukları Günü mesajları resimli, kısa, uzun, duygusal seçenekleriyle

Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 10:36

Her yıl 11 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü çeşitli kutlamalarla bu yıl da gündemdeki yerini aldı. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu özel günde kız çocuklarına yönelik haksızlıkların farkındalığı artırılıyor. Sevdiklerini Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ile kutlamak isteyenler araştırmalara başladı. Tüm dünyada kutlanan kız çocukları günü için şiirler ve şarkılar da sosyal medyadan paylaşılmaya başladı. İşte; kısa, uzun, anlamlı, duygusal seçenekleriyle resimli Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri 2022…