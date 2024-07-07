DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?

Dünya Kupası 2026 eleme maçları gündemdeki yerini aldı. Grup aşamasını ilk 2 sırada bitiren takımlarla birlikte en iyi üçüncülerin belirleneceği son 32 turnuvada mücadeleye hazırlanacak. FIFA kura çekimi ve fikstür futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki; Dünya Kupası maçları ne zaman, kaç yılda bir yapılır? İşte, detaylar...