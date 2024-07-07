Haberler
Yaşam
DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
14:56
DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?
Dünya Kupası 2026 tarihi ve maç takvimi EURO 2024 maçları ardından gündeme geldi. A Milli Takımımızın çeyrek finalde elendiği Avrupa Şampiyonası devam ederken gözler FIFA takvimine döndü. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek futbol turnuvasında fikstür araştırılıyor. Dünya Kupası maçları ne zaman, kaç yılda bir, eleme maçları belli oldu mu? İşte, detaylar...