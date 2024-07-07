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Haberler Yaşam DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 14:56

DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?

Dünya Kupası 2026 tarihi ve maç takvimi EURO 2024 maçları ardından gündeme geldi. A Milli Takımımızın çeyrek finalde elendiği Avrupa Şampiyonası devam ederken gözler FIFA takvimine döndü. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek futbol turnuvasında fikstür araştırılıyor. Dünya Kupası maçları ne zaman, kaç yılda bir, eleme maçları belli oldu mu? İşte, detaylar...

DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?

Dünya Kupası 2026 eleme maçları gündemdeki yerini aldı. Grup aşamasını ilk 2 sırada bitiren takımlarla birlikte en iyi üçüncülerin belirleneceği son 32 turnuvada mücadeleye hazırlanacak. FIFA kura çekimi ve fikstür futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki; Dünya Kupası maçları ne zaman, kaç yılda bir yapılır? İşte, detaylar...

DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?

DÜNYA KUPASI 2026 İÇİN GERİ SAYIM!

FIFA Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Grup aşamasından final maçına kadar belirlenen tarihlere geri sayım başlarken 2025 yılı sonunda çekilecek fikstür ile karşılaşmalar da netlik kazanacak.

İşte, Dünya Kupası maç takvimi

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DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası 2026, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Azteca Stadı'nda oynanacak açılış maçı ile başlayacak.

11-27 Haziran tarihleri arasında grup maçları oynanacak.

DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?

Son 32 turu: 28 Haziran-3 Temmuz

Son 16 turu: 4-7 Temmuz

Çeyrek Final: 9-11 Temmuz

Yarı final: 14-15 Temmuz

Üçüncülük maçı: 18 Temmuz

Final maçı: 19 Temmuz (ABD MetLife Stadyumu)

DÜNYA KUPASI 2026 MAÇ TAKVİMİ | FIFA Dünya Kupası eleme maçları ne zaman, kaç yılda bir, fikstür belli mi?

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN?

2025 yılı sonuna doğru eleme maçlarının başlaması bekleniyor. Gelecek yılın sonunda ise fikstürü ortaya çıkarak kura çekimi gerçekleşecek.

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