Dünya şampiyonu kick boksçu Yavuz Özden’den skandal hareket: Cami görevlisinin çenesini kırdı!

Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç, madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden'i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.