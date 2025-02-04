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Haberler Yaşam Dünya şampiyonu kick boksçu Yavuz Özden’den skandal hareket: Cami görevlisinin çenesini kırdı!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:34

Dünya şampiyonu kick boksçu Yavuz Özden’den skandal hareket: Cami görevlisinin çenesini kırdı!

İstanbul Zeytinburnu'nda Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden ile engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç arasında tartışma çıktı. İddiaya göre boksör Özden, Amaç'a yumrukla saldırdı! Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç, hukuk mücadelesi başlatırken saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

DHA
Dünya şampiyonu kick boksçu Yavuz Özden’den skandal hareket: Cami görevlisinin çenesini kırdı!

Korkunç olay, 22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi.

Dünya şampiyonu kick boksçu Yavuz Özden’den skandal hareket: Cami görevlisinin çenesini kırdı!

Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç, madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden'i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.

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Dünya şampiyonu kick boksçu Yavuz Özden’den skandal hareket: Cami görevlisinin çenesini kırdı!

GARDINI ALIP GÖREVLİYİ DÖVDÜ

Namazın kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı. Gardını alan Özden, Amaç'ı dakikalarca yumruklayarak dövmeye başladı.

Dünya şampiyonu kick boksçu Yavuz Özden’den skandal hareket: Cami görevlisinin çenesini kırdı!

Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç'ı caminin içerisine sokan Özden, onu yere yatırıp darbetmeye devam etti. Camidekilerin araya girmesiyle Özden ve Amaç birbirlerinden ayrıldı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dünya şampiyonu kick boksçu Yavuz Özden’den skandal hareket: Cami görevlisinin çenesini kırdı!

AMELİYATA ALINDI

Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını fark eden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç'ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, emniyete giderek şikayette bulundu.

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