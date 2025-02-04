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Dünya şampiyonu kick boksçu Yavuz Özden’den skandal hareket: Cami görevlisinin çenesini kırdı!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
09:34
İstanbul Zeytinburnu'nda Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden ile engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç arasında tartışma çıktı. İddiaya göre boksör Özden, Amaç'a yumrukla saldırdı! Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç, hukuk mücadelesi başlatırken saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.