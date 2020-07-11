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Dünya tarihinin en korkunç deneyleri! Tüyleriniz ürperecek
60 yıl önce bir köyde insanlar aniden garip halüsinasyonlar görmeye başladı. İnsanların bazıları korkunç canavarlarla karşılaşırken, bazıları kaybettikleri yakınlarını karşılarında buldu. Köy sakinleri açıklaması bir türlü yapılamayan varlıklarla ve olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Bu halüsinasyonların sonuçları kötü bitti. Akıl sağlığını kaybedenler ve yaşamını yitirenler oldu. Kimileri bunun büyü olduğunu ileri sürerken, kimileri ise hastalıktan yaşandığını belirtti. Ancak olayın arkasından ise korkunç bir deneyin olduğu ileri sürüldü. Peki bu deney neydi? Neyi amaçlıyordu? İşte kan donduran korkunç deneyler...
Giriş Tarihi: 11.07.2020
12:14
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
12:41
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