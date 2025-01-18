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DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
22:27
DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?
Dünya Varlık Yönetim A.Ş., halka arz yoluyla yatırımcılarla buluşuyor. Şirket, borsada 'DNYVA' koduyla işlem görecek ve toplamda 65 milyon 200 bin lot hisse senedi dağıtımı yapacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75'i, tahsisli gecikmiş alacakların ödenmesine yönelik kullanılacakken, geriye kalan yüzde 25'lik kısım ise finansal borçların azaltılması için harcanacak. Peki Dünya Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?