DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?

Dünya Varlık Yönetim, yüzde 35,96 oranında halka arz açıklığı ve 3 milyar TL büyüklüğü ile yatırımcılara sunulacak. T1-T2 bakiyesi kullanılmadan gerçekleştirilecek olan halka arzda 65 milyonun üzerinde lot paylaştırılacak. İşte, Dünya Varlık Yönetim'in halka arzına dair detaylar haberin devamında...