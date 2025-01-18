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Haberler Yaşam DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 22:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:27

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?

Dünya Varlık Yönetim A.Ş., halka arz yoluyla yatırımcılarla buluşuyor. Şirket, borsada 'DNYVA' koduyla işlem görecek ve toplamda 65 milyon 200 bin lot hisse senedi dağıtımı yapacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75'i, tahsisli gecikmiş alacakların ödenmesine yönelik kullanılacakken, geriye kalan yüzde 25'lik kısım ise finansal borçların azaltılması için harcanacak. Peki Dünya Varlık Yönetim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?

Dünya Varlık Yönetim, yüzde 35,96 oranında halka arz açıklığı ve 3 milyar TL büyüklüğü ile yatırımcılara sunulacak. T1-T2 bakiyesi kullanılmadan gerçekleştirilecek olan halka arzda 65 milyonun üzerinde lot paylaştırılacak. İşte, Dünya Varlık Yönetim'in halka arzına dair detaylar haberin devamında...

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?

DÜNYA VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Dünya Varlık Yönetim talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?
Dünya Varlık Yönetim, toplamda 65 milyon 200 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımına ilişkin detaylı tablo ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın halka arz hisse başı için belirlenen fiyat 38,44 TL oldu.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ: Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz ne zaman, kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu?

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

Yüzde 75'tahsisli gecikmiş alacak,

Yüzde 25'i ise finansal borçların ödenmesi.

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