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Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
07:37
Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…
Dünyada Barbie bebek çılgınlığı yaşanıyor; filmleri yapılıyor, dizileri çekiliyor, sosyal medyada pembe kıyafetlerle paylaşımlar yapılıyor, ünlü-ünsüz herkes Barbie çılgınlığına katılıyor. Güzellik ve beden algısını değiştiren Barbie bebeklerin çocuklarda ve yetişkinlerde ne tür etkilere neden olduğu ise merak konusu. SABAH Gazetesi uzman isimlere Barbie bebek akımını sordu. İşte psikiyatrist, psikolog ve sosyolog gözünden Barbie bebek gerçekleri…