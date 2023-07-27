Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…

Bu akıma Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy da pembe rengindeki kıyafetleriyle katılanlardandı. Dünyayı saran Barbie bebek rüzgârı tüketim toplumunu da tetikliyor. Güzellik ve beden algısını değiştiren Barbie bebeklerin çocuklarda ve yetişkinlerde ne tür etkilere neden olduğu ise merak konusu. SABAH Gazetesi uzman isimlere Barbie bebek akımını sordu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Doktor Yelda Tan ve Doktor Klinik Psikolog Rukiye Karaköse Barbie bebek akımının etkilerini anlatırken, Sosyolog İsmail Öz ise toplum açısından etkisine değindi.