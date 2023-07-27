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Haberler Yaşam Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:37

Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…

Dünyada Barbie bebek çılgınlığı yaşanıyor; filmleri yapılıyor, dizileri çekiliyor, sosyal medyada pembe kıyafetlerle paylaşımlar yapılıyor, ünlü-ünsüz herkes Barbie çılgınlığına katılıyor. Güzellik ve beden algısını değiştiren Barbie bebeklerin çocuklarda ve yetişkinlerde ne tür etkilere neden olduğu ise merak konusu. SABAH Gazetesi uzman isimlere Barbie bebek akımını sordu. İşte psikiyatrist, psikolog ve sosyolog gözünden Barbie bebek gerçekleri…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…

Dünyada Barbie bebek çılgınlığı yaşanıyor; filmleri yapılıyor, dizileri çekiliyor, sosyal medyada pembe kıyafetlerle paylaşımlar yapılıyor. Barbie severler pembe kıyafetlerle videolar hazırlarken, ünlüler de Barbie akımına katıldı. Başta Ceyda Düvenci ve Merve Boloğur gibi ünlüler Barbie akımına katılan isimler oldu.

Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…

Bu akıma Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy da pembe rengindeki kıyafetleriyle katılanlardandı. Dünyayı saran Barbie bebek rüzgârı tüketim toplumunu da tetikliyor. Güzellik ve beden algısını değiştiren Barbie bebeklerin çocuklarda ve yetişkinlerde ne tür etkilere neden olduğu ise merak konusu. SABAH Gazetesi uzman isimlere Barbie bebek akımını sordu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Doktor Yelda Tan ve Doktor Klinik Psikolog Rukiye Karaköse Barbie bebek akımının etkilerini anlatırken, Sosyolog İsmail Öz ise toplum açısından etkisine değindi.

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Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…

"BARBIE BEBEKLERİ TEHLİKE"

Barbie bebeklerin kapitalizmin oyunu olduğunun altını çizen Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. Yelda Tan, Barbie bebeklerin tehlikeli bulduğunu dile getirdi. Tan, özellikle çocukluk çağında Barbie bebeklerin bilinçte etkili olduğunu ve ergenlik döneminde bireylerde bozuklukların ortaya çıktığını ifade etti.

Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Tan "Barbieleri çok tehlikeli buluyorum. Güzel bir beden algısı ve imgesi olarak ideal olanın Barbie ölçüleri olduğu algısı çocukların bilincine alttan alta işleniyor. Ergenliğe gelindiğinde ise beden algısı bozukluğunu görüyoruz. Beden algısı bozulmaya meyilli ergenlerde kendini beğenmeme, beden algı bozukluğu ve bedenini sevmeme, kendinden hoşnutsuz olmaya neden oluyor. Hatta yeme bozukluklarına neden oluyor.

Dünyada çılgınlığa dönüştü! Uzman isimler uyardı: Barbie bebek tehlikesi…

Her Barbie'si olan 'Barbie gibi olamadığı için üzülmüyor' ama etkilenenler var. Bu noktada aile çocuğu çok iyi tanımalı. Çıkan bozuklukları tetikleyen ise Barbie gibi karakterlerin, günümüz kültürünün, sosyal medyanın bunu pompalamasından kaynaklı. Bu bozuklukların ortaya çıkma hızını bunlar bir nevi arttırıyor" dedi.

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