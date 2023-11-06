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Giriş Tarihi: 06.11.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 17:04

Dünyada iki tane var! Biri Türkiye'de diğeri ise…

Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde bulunan ve Kral Kızı olarak bilinen Basilica Therma Roma Hamamı 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Lisesi'ne girdi. Dünyada iki adet bulunan bu hamamın bir diğer örneği ise İngiltere'deydi…

İHA
Dünyada iki tane var! Biri Türkiye’de diğeri ise…

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı´nın ülke turizmine ve ziyarete açılması amacıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları sona erdi.

Dünyada iki tane var! Biri Türkiye’de diğeri ise…

Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla öne çıkan Basilica Therma Roma Hamamında çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, kafeterya, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapıldı.

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Dünyada iki tane var! Biri Türkiye’de diğeri ise…

Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamının, yerli ve yabancı turistlere kısa süre içerisinde kapılarını açması bekleniyor.

Dünyada iki tane var! Biri Türkiye’de diğeri ise…

RESTORASYONUNA BAŞLANDI
Roma Hamamının hem ülke hem de Yozgat turizmine önemli katkılarının olacağını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yozgat coğrafyamızda geçmiş dönemlerimizi yansıtan birçok eserimiz var. Bunlardan bir tanesi de Sarıkaya'daki tarihi Roma Hamamımız.

Dünyada iki tane var! Biri Türkiye’de diğeri ise…

Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde hamamımızın restorasyon çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları bitti. İnşallah çok kısa bir zaman sonra da turizme, insanımızın istifadesine sunacağız. Gerçekten çok güzel bir eser. Yozgat ve ülke turizmine çok büyük katkısı olacak.

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