Dünyada iki tane var! Biri Türkiye’de diğeri ise…

Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde hamamımızın restorasyon çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları bitti. İnşallah çok kısa bir zaman sonra da turizme, insanımızın istifadesine sunacağız. Gerçekten çok güzel bir eser. Yozgat ve ülke turizmine çok büyük katkısı olacak.