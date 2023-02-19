Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! "Halkınız cömert ve haysiyet sahibi"

TAYVAN EKİBİ Lideri Huang Po Chun

AFAD'ın desteği bizim için çok önemliydi

"1999 yılında bizim ülkemiz Tayvan'da deprem olmuştu. Türkiye bize yardıma gelmişti. Bu kez biz de hemen yola çıktık. 7 Şubat'ta depremin ikinci gününde buraya geldik. Toplamda 130 kişilik iki grup ve beş arama kurtarma köpeği ile Adıyaman'a varan ilk ekip bizdik. Açıkçası durum çok kötüydü ve Türk arkadaşlarımızla ile işbirliği ile bunun üstesinden gelmeye çalıştık. İki gün iki canlı çıkardık. Türkiye bir deprem ülkesi, dünya artık köy gibi. Sonuçta hepimiz kardeşiz. Sorun oldu mu, tabi ki geleceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle AFAD olmak üzere bakanlıklar, yerel yönetime teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmadan operasyonlarımızı gerçekleştiremezdik. Şimdiye kadar kurtarma etabı bitti ekibimiz görevini yerine getirdi ve ayrılıyor. Umuyorum ki, Türk hükümeti ve insanları bir an önce yaralarını saracaktır."



