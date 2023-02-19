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Haberler Yaşam Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! "Halkınız cömert ve haysiyet sahibi"
Giriş Tarihi: 19.02.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 08:35

Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! "Halkınız cömert ve haysiyet sahibi"

Dünyanın farklı ülkelerinden arama kurtarma ekipleri, deprem sonrası Türkiye'ye gelip canlarını hiçe sayarak Türk ekipleriyle enkaz altına girdi. Tunuslu Tarek Oueslatı veda ederken şöyle diyordu: "Evleri yıkılmış insanların bir dilim ekmeği 'Önce sen' diyerek paylaşmasını unutmayacağım"

CEVDET ÖZDEMİR
SAFFET AZAK
Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! Halkınız cömert ve haysiyet sahibi

"Bizler bu tür arama kurtarma işleri için doğduk diyebiliriz ancak daha önce böyle bir felaket hiç görmedik. Buna karşın deprem bölgesinde çok güçlü bir uluslararası dayanışma olduğunu, Türklere yoğun bir sevgi olduğunu gördüm. Bunları asla unutmayacağım" yorumunu yapıyordu Sırbistan'dan gelen Gönüllü Arama Kurtarma Derneği başkanı Dragan Bjelic... Ya diğerleri? Tunus, Meksika, İngiltere, Ermenistan, Tayvan mesela... Deprem bölgesinin zorlu koşullarında gitme hazırlıkları yaparken hala kulakları enkazdaydı, "Keşke bir ses gelse, birilerini daha çıkarsak" diye. Onlarla konuştuk, neler yaşadılar, neler gördüler?

Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! Halkınız cömert ve haysiyet sahibi

Garrı Armaghanyan / Ermenistan Takım Lideri
Yaşam söz konusu ise, sınırlar engel olmaz
Türkiye'de yaşanan ve Ermenistan'da da hissedildiği belirtilen depremler sonrası, 28 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, 8 Şubat'tan itibaren Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Erivan yönetiminin, depremzedeler için iki ayrı insani yardım konvoyunun geçişi için de, Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı 1988'den bu yana ilk kez devreye girmişti. Ermenistan Takım Lideri Garrı Armaghanyan, Adıyaman'daki çalışmalarını şöyle anlatıyor: "Depremin olduğu gece yarısından itibaren Hükümetimizin talimatıyla profesyonel arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bence insani yardımında sınırlar olmamalı. Bizim ekibimiz üç kişiyi kurtarabildi. AFAD'la ve buradaki diğer ekiplerle birlikte çalıştık. Ekibimiz profesyonel ne yapacaklarını biliyorlar. Arama ve kurtarma için köpekler de var. Politik konularına girmeyi tercih etmiyorum. Bizim işimiz politika değil, insan hayatı. Dediğim gibi insani yardımın sınırları olmaz bence."

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Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! Halkınız cömert ve haysiyet sahibi

MEKSİKA KURTARMA EKİBİ / General Jose Cruz Pinan
Enkazdan ses gelince kalbimiz yerinden çıkacak gibi çarpar
"Biz Meksika ekibi için enkazdan insan ya da başka bu bir canlıyı kurtarmak iş değil, görevdir. Yardım çağrısı aldığımız andan itibaren tek arzumuz; en hazır halimiz, eksiksiz ekipmanımızla en kısa sürede deprem alanında olmaktır. 150 kişilik ekibimiz ve 16 özel eğitimli köpeğimiz ile buraya geldik. Gelir gelmez iki kişi çıkardık. Ardından gelen sesler sayesinde iki kişi daha. O sesleri duymanın bizde yarattığı heyecanı bilemezsiniz. Kalbimiz yerinden çıkacak gibi çarpar. Ancak asla kontrolsüz hareket etmeyiz. Diğer çıkardığımız 33 kişi hayatını kaybetmişti. Bu bekleyenler için önemli, ailelerine karşı görevimiz. Türk insanı çok cana yakın. İçinde bulundukları zorlu şartlara rağmen hemen 'Meksika-Türkiye kardeş' diyerek ikramlarda bulundular. Oysa çok az yiyecekleri vardı."

Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! Halkınız cömert ve haysiyet sahibi

TAYVAN EKİBİ Lideri Huang Po Chun
AFAD'ın desteği bizim için çok önemliydi
"1999 yılında bizim ülkemiz Tayvan'da deprem olmuştu. Türkiye bize yardıma gelmişti. Bu kez biz de hemen yola çıktık. 7 Şubat'ta depremin ikinci gününde buraya geldik. Toplamda 130 kişilik iki grup ve beş arama kurtarma köpeği ile Adıyaman'a varan ilk ekip bizdik. Açıkçası durum çok kötüydü ve Türk arkadaşlarımızla ile işbirliği ile bunun üstesinden gelmeye çalıştık. İki gün iki canlı çıkardık. Türkiye bir deprem ülkesi, dünya artık köy gibi. Sonuçta hepimiz kardeşiz. Sorun oldu mu, tabi ki geleceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle AFAD olmak üzere bakanlıklar, yerel yönetime teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmadan operasyonlarımızı gerçekleştiremezdik. Şimdiye kadar kurtarma etabı bitti ekibimiz görevini yerine getirdi ve ayrılıyor. Umuyorum ki, Türk hükümeti ve insanları bir an önce yaralarını saracaktır."

Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! Halkınız cömert ve haysiyet sahibi

PAKİSTANLI EKİBİN KONUŞMAYA VAKTİ YOK
Pakistan'dan gelen 85 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman'da bir binanın mutfağında mahsur kalan beş kişilik bir aileden üç çocuğu çıkarmak 24 saat aralıksız çalışan dost ülke Pakistanlı ekip, ertesi gün 14 yaşındaki Okan, 16 yaşındaki Semih ve 21 yaşındaki Zeynep Beyza'yı yaralı olarak kurtardı. Onları bu kutsal görevden alıkoyarak röportaj yapmayı aklımızdan bile geçirmedik.

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