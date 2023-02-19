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Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! "Halkınız cömert ve haysiyet sahibi"
Giriş Tarihi: 19.02.2023 08:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
08:35
Dünyadan farklı arama kurtarma ekipleri övgüler yağdırdı! "Halkınız cömert ve haysiyet sahibi"
Dünyanın farklı ülkelerinden arama kurtarma ekipleri, deprem sonrası Türkiye'ye gelip canlarını hiçe sayarak Türk ekipleriyle enkaz altına girdi. Tunuslu Tarek Oueslatı veda ederken şöyle diyordu: "Evleri yıkılmış insanların bir dilim ekmeği 'Önce sen' diyerek paylaşmasını unutmayacağım"