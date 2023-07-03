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Haberler Yaşam Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor
Giriş Tarihi: 03.07.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 07:44

Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor

İzmir'de inşaası tamamlanan, içerisindeki tıbbi cihazların kontrollerinin yapıldığı dev sağlık kampüsü Bayraklı Şehir Hastanesi kapılarını vatandaşlara açmak için gün sayıyor. Ege Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olan dev hastaneyi bir günde 75 bin kişi ziyaret edecek. Kentin en sağlam yerine inşa edilen Bayraklı Şehir Hastanesi'ne dakikada 7 ambulans giriş yapacak. 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım ünitesi, 6 tane ayrı hastaneden oluşan 2 bin 60 yatak kapasiteli sağlık kompleksi bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeline istihdam sağlayacak.

Ceyhan TORLAK
Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor

İzmir'in en sağlam yerinde bulunan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatına 2017'de başlandı. 628 bin metrekare kapalı alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor

Kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2 bin 60 tescilli yatak bulunuyor.

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Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor

İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü ise tek kişilik olarak hazırlandı.

Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunulacak.

Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor

Nükleer tıp ve radyoterapi ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin verileceği hastanede 374 yoğun bakım yatağı da yer alıyor.

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