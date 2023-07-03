Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor

İzmir'de inşaası tamamlanan, içerisindeki tıbbi cihazların kontrollerinin yapıldığı dev sağlık kampüsü Bayraklı Şehir Hastanesi kapılarını vatandaşlara açmak için gün sayıyor. Ege Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olan dev hastaneyi bir günde 75 bin kişi ziyaret edecek. Kentin en sağlam yerine inşa edilen Bayraklı Şehir Hastanesi'ne dakikada 7 ambulans giriş yapacak. 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım ünitesi, 6 tane ayrı hastaneden oluşan 2 bin 60 yatak kapasiteli sağlık kompleksi bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeline istihdam sağlayacak.