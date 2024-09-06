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Giriş Tarihi: 06.09.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 06:22

Dünyanın en büyük kripto vurguncusu İstanbul'da yakalandı: MİT ve Jandarma'dan milyar dolarlık operasyon

Yüksek kâr vaadiyle tam 4 milyar dolarlık vurgun yaparak dünyanın en büyük kripto vurgununu gerçekleştiren Omega Pro şirketinin sahibi Robert Velghe, MİT ve Jandarma operasyonuyla 3 Eylül'de İstanbul'da yakalandı. Dubai merkezli şirketin CEO'su Andreas Szakacs da temmuzda İstanbul Beykoz'da Türk kimliğiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

ATAKAN IRMAK
Dünyanın en büyük kripto vurguncusu İstanbul’da yakalandı: MİT ve Jandarma’dan milyar dolarlık operasyon

SABAH tüm dünyanın konuşacağı bir operasyonun detaylarına ulaştı. Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore'nin arasında olduğu çok sayıda ülkede kullanıcılara yüksek kar vaadi ile kripto para kazanmayı vadeden Dubai merkezli şirket Omega Pro, bu uygulamaya yaklaşık 3 milyon insanı dahil etti.

Dünyanın en büyük kripto vurguncusu İstanbul’da yakalandı: MİT ve Jandarma’dan milyar dolarlık operasyon

Uygulamayı kullanan ve paralarının karşılığında yüksek kâr elde eden kişiler, bir süre sonra güven duyunca daha yüksek miktarlarla para yatırmaya başladı.

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Dünyanın en büyük kripto vurguncusu İstanbul’da yakalandı: MİT ve Jandarma’dan milyar dolarlık operasyon

Ancak paralarını tekrar alamayan vatandaşlar şirket hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Dünyanın en büyük kripto vurguncusu İstanbul’da yakalandı: MİT ve Jandarma’dan milyar dolarlık operasyon

Türkiye'de de parasını kaptıran vatandaşlar şikayetçi olunca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı temmuz ayında soruşturma başlattı.

Dünyanın en büyük kripto vurguncusu İstanbul’da yakalandı: MİT ve Jandarma’dan milyar dolarlık operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık talimatıyla yaptıkları incelemelerde, söz konusu şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kripto İşlem Platformu'na kayıtlarının olmadığını belirledi.

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