Dünyanın en büyük kripto vurguncusu İstanbul’da yakalandı: MİT ve Jandarma’dan milyar dolarlık operasyon

SABAH tüm dünyanın konuşacağı bir operasyonun detaylarına ulaştı. Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore'nin arasında olduğu çok sayıda ülkede kullanıcılara yüksek kar vaadi ile kripto para kazanmayı vadeden Dubai merkezli şirket Omega Pro, bu uygulamaya yaklaşık 3 milyon insanı dahil etti.