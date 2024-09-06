Giriş Tarihi: 06.09.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
06:22
Dünyanın en büyük kripto vurguncusu İstanbul'da yakalandı: MİT ve Jandarma'dan milyar dolarlık operasyon
Yüksek kâr vaadiyle tam 4 milyar dolarlık vurgun yaparak dünyanın en büyük kripto vurgununu gerçekleştiren Omega Pro şirketinin sahibi Robert Velghe, MİT ve Jandarma operasyonuyla 3 Eylül'de İstanbul'da yakalandı. Dubai merkezli şirketin CEO'su Andreas Szakacs da temmuzda İstanbul Beykoz'da Türk kimliğiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.