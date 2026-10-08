Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

GÖRÜNTÜLER DEV PROJENİN BOYUTUNU ORTAYA KOYUYOR

İnşaat alanında çok sayıda vinç, ağır iş makinesi ve işçinin aynı anda çalıştığı görülüyor. Reuters'ın haziran ayında yayımladığı habere göre ekipler projeyi tamamlamak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. İlk planlamada daha ileri bir tarih öngörülürken tamamlanma hedefi Temmuz 2027'ye çekildi.

Stadyumun tasarımında Vietnam kültürünün önemli sembollerinden biri olan Dong Son bronz davulundan esinlenildiği belirtiliyor. Bu nedenle yapının dairesel ve davulu andıran görünümü projenin en dikkat çekici özellikleri arasında bulunuyor.