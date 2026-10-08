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Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek
Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 11:04
Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de inşa edilen dev stadyum, daha şimdiden dünyanın en dikkat çekici spor projeleri arasında yerini aldı. Tamamlandığında 135 bin seyirci kapasitesine sahip olması planlanan dev yapı, ölçeğiyle mevcut stadyumların sınırlarını zorlayacak.