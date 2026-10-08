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Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 11:04

Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de inşa edilen dev stadyum, daha şimdiden dünyanın en dikkat çekici spor projeleri arasında yerini aldı. Tamamlandığında 135 bin seyirci kapasitesine sahip olması planlanan dev yapı, ölçeğiyle mevcut stadyumların sınırlarını zorlayacak.

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Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

İnşaatı hızla devam eden proje yalnızca kapasitesiyle değil, tasarımı ve sahip olması planlanan teknolojilerle de dikkat çekiyor. Stadyumun Temmuz 2027'de tamamlanması hedeflenirken, proje tamamlandığında dünyanın en büyük stadyumlarından biri değil, kapasite açısından en büyüğü olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

135 BİN KİŞİLİK DEV YAPI YÜKSELİYOR

Stadyum, Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin yaklaşık 25 kilometre güneyinde yükseliyor. Projenin inşa edildiği alan yaklaşık 73,3 hektarlık bir bölümü kapsıyor.

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Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

Stadyumun önceki adı Trống Đồng Stadyumu olarak duyurulurken, Temmuz 2026'da projenin VinFast Stadium adıyla anılacağı açıklandı. Vietnam'ın büyük şirketlerinden Vingroup tarafından geliştirilen proje, daha geniş kapsamlı bir spor ve eğlence kompleksinin merkezinde yer alıyor.

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Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

GÖRÜNTÜLER DEV PROJENİN BOYUTUNU ORTAYA KOYUYOR

İnşaat alanında çok sayıda vinç, ağır iş makinesi ve işçinin aynı anda çalıştığı görülüyor. Reuters'ın haziran ayında yayımladığı habere göre ekipler projeyi tamamlamak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. İlk planlamada daha ileri bir tarih öngörülürken tamamlanma hedefi Temmuz 2027'ye çekildi.

Stadyumun tasarımında Vietnam kültürünün önemli sembollerinden biri olan Dong Son bronz davulundan esinlenildiği belirtiliyor. Bu nedenle yapının dairesel ve davulu andıran görünümü projenin en dikkat çekici özellikleri arasında bulunuyor.

Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

ÜZERİ TAMAMEN KAPANIP AÇILABİLECEK

Dev stadyumun en dikkat çekici özelliklerinden biri de geri çekilebilir çatısı olacak. Projede dünyanın en büyük geri çekilebilir çatı sistemlerinden birinin kullanılması planlanıyor.

Bu özellik sayesinde yapı yalnızca futbol karşılaşmalarında değil, büyük konserler ve farklı uluslararası organizasyonlarda da kullanılabilecek. Stadyumun FIFA standartlarına uygun olarak tasarlanması ve büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

SADECE FUTBOL İÇİN KULLANILMAYACAK

135 bin kişilik stadyum, tek başına dev bir yapı olarak planlanmıyor. Çevresinde farklı spor tesislerinin, eğlence alanlarının ve kültürel etkinlik merkezlerinin bulunacağı geniş bir kompleks oluşturuluyor.

Projede ayrıca 40 bin kişilik başka bir olimpik stadyum, 12 bin kişilik spor arenası, su sporları merkezi ve velodrom gibi tesislerin de yer alması planlanıyor. Kompleksin Asya Oyunları, Olimpiyatlar ve FIFA Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir spor merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

TAMAMLANDIĞINDA DÜNYA REKORU HEDEFLENİYOR

Stadyumun 135 bin kişilik kapasitesi, projeyi dünyanın en büyük stadyumu olma iddiasının merkezine taşıyor. Vietnam basını ve projeyi geliştiren şirket, tamamlandığında kapasite açısından dünya lideri olmasını bekliyor.

Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Kuzey Kore'deki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu için uzun yıllardır 150 bin kişilik kapasite veriliyor. Reuters da bu rakamın tartışmalı olduğunu ve bazı gözlemcilerin gerçek kapasiteyi daha düşük hesapladığını belirtiyor. Bu nedenle haberde doğrudan tartışmasız şekilde "dünyanın en büyük stadyumu" demek yerine, "dünyanın en büyüğü olması hedefleniyor" ifadesini kullanmak daha doğru.

Dünyanın en büyük stadyumu inşa ediliyor! 135 bin kişi aynı anda izleyecek

2027'DE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Dev projenin tamamlanması için hedef tarih Temmuz 2027 olarak açıklanmış durumda. Tamamlandığında yalnızca Vietnam'ın değil, dünya spor mimarisinin de en dikkat çekici yapılarından biri olması beklenen stadyum, 135 bin kişilik kapasitesiyle özellikle büyük spor karşılaşmaları ve konserler için kullanılacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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