Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

Yeryüzünün sınırları, okyanusları ve devasa ana karaları üzerinde şekillenen coğrafi büyüklükler yeniden sıralandı. Bir ülkenin sahip olduğu toplam yüz ölçümü; sadece haritadaki kapladığı alanla sınırlı kalmayıp tarım kapasitesi, yer altı zenginlikleri ve askeri stratejiler açısından en önemli küresel güç kriterlerinden biri kabul ediliyor. Karasal büyüklükler ve iç sular dikkate alınarak oluşturulan güncel dünyanın en büyük ülkeleri sıralamasında Türkiye, dikkat çekici bir konumda yer aldı.