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Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 16:37
Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...
Küresel güç dengelerini, ekonomik potansiyeli ve jeopolitik stratejileri doğrudan etkileyen devasa kara sınırları ile su alanları yeniden hesaplandı. Toplam yüz ölçümleri esas alınarak hazırlanan dünyanın en büyük 50 ülkesi listesi resmi verilerle güncellendi. Üç tarafı denizlerle çevrili, kıtaları birbirine bağlayan ve stratejik konumuyla öne çıkan Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.