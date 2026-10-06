Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 16:37

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

Küresel güç dengelerini, ekonomik potansiyeli ve jeopolitik stratejileri doğrudan etkileyen devasa kara sınırları ile su alanları yeniden hesaplandı. Toplam yüz ölçümleri esas alınarak hazırlanan dünyanın en büyük 50 ülkesi listesi resmi verilerle güncellendi. Üç tarafı denizlerle çevrili, kıtaları birbirine bağlayan ve stratejik konumuyla öne çıkan Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

Yeryüzünün sınırları, okyanusları ve devasa ana karaları üzerinde şekillenen coğrafi büyüklükler yeniden sıralandı. Bir ülkenin sahip olduğu toplam yüz ölçümü; sadece haritadaki kapladığı alanla sınırlı kalmayıp tarım kapasitesi, yer altı zenginlikleri ve askeri stratejiler açısından en önemli küresel güç kriterlerinden biri kabul ediliyor. Karasal büyüklükler ve iç sular dikkate alınarak oluşturulan güncel dünyanın en büyük ülkeleri sıralamasında Türkiye, dikkat çekici bir konumda yer aldı.

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

50. JAPONYA

Yüz Ölçümü: 377.930

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

49. TÜRKMENİSTAN

Yüz Ölçümü: 488.100

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

48. İSPANYA

Yüz Ölçümü: 505.992

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

47. TAYLAND

Yüz Ölçümü: 513.120

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

46. YEMEN

Yüz Ölçümü: 527.968

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

45. KENYA

Yüz Ölçümü: 580.367

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

44. MADAGASKAR

Yüz Ölçümü: 587.041

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

43. UKRAYNA

Yüz Ölçümü: 603.500

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

42. SOMALİ

Yüz Ölçümü: 637.657

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

41. FRANSA

Yüz Ölçümü: 640.679

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

40. AFGANİSTAN

Yüz Ölçümü: 652.230

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

39. BURMA

Yüz Ölçümü: 676.578

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

38. ZAMBİYA

Yüz Ölçümü: 752.612

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

37. ŞİLİ

Yüz Ölçümü: 756.102

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

36. TÜRKİYE

Yüz Ölçümü: 783.562

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

35. MOZAMBİK

Yüz Ölçümü: 801.590

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

34. NAMİBYA

Yüz Ölçümü: 824.268

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

33. PAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 881.912

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

32. VENEZUELA

Yüz Ölçümü: 912.050

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

31. NİJERYA

Yüz Ölçümü: 923.768

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

30. TANZANYA

Yüz Ölçümü: 945.087

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

29. MISIR

Yüz Ölçümü: 1.002.450

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

28. MORİTANYA

Yüz Ölçümü: 1.025.520

Dünyanın en büyük ülkeleri açıklandı: İşte şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın sırası...

27. BOLİVYA

Yüz Ölçümü: 1.098.581

SON DAKİKA