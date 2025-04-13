Dünyanın en çok maaş alan hocaları listesi açıklandı! İşte Jose Mourinho’nun yeri...

EN ÇOK MAAŞ ALAN 20 TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Fakat birçoğu da hiç beklemediği tablolarla karşılaştı. Futbolda son dönemlerde çok yüksek meblağlarda harcamalar yapılıyor. İyi teknik direktör iyi bir kazanç elde edebiliyor.

Sizler için dünyanın en çok maaş alan 20 teknik direktörü bir araya getirdik. İşte Mourinho'nun da içinde o liste...