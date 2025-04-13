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Dünyanın en çok maaş alan hocaları listesi açıklandı! İşte Jose Mourinho'nun yeri...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
12:21
Dünyanın en çok maaş alan hocaları listesi açıklandı! İşte Jose Mourinho'nun yeri...
Futbolun belki de en çok baskı hissettirdiği mesleklerden bir tanesi de teknik direktörlük... Futbol tarihinde birçok teknik direktör unutulmazlar arasında yerini aldı. Bu teknik direktörlerin bazıları da aldıkları maaşlarla gündeme geldi. Sizler için dünyanın aktif olarak en çok maaş kazanan hocalarını bir araya getirdik. İşte Mourinho'nun da aralarında olduğu o liste...